“直接决定人生的命运和修行的高度…”

分享故事：智者给两个年轻人各发了一枚金币，让他们去买能“填满整个房间”的东西。第一个年轻人买了满满一车便宜的稻草，堆在房间里，结果发现连一半都没填满。第二个年轻人只花了一点钱，买了几根蜡烛，回到黑暗的房间里将它点燃，光芒瞬间充满了房间的每个角落。

智者对第二个年轻人点头表示赞许，然后对两人说：“在我们的一生，物质的堆砌永远有尽头，也很难带来真正的充实。而智慧、知识和内心的光明，却能够突破物质的限制，照亮并丰盈我们的整个人生。关键就在于，我们的思维，在必要时要做出改变。”

·佛性

四种思维提供大家参考：

一、思维珍宝财物是凡人：一般人大多希望自己获利愈多愈好，积蓄愈多愈好。虽说物质生活是人类的基本需求，但是对于身外之物过分需求，每天心里所想只是如何钻营财利，脑筋所动就是计较权贵珍宝，这不就是十足的凡人吗？

二、思维湖光山色是诗人：有些人不在乎财利权势，寄情于山野林间，归投朴实不华的生活，他赋吟自然之美，歌咏大地之广，怡然自得、任运无碍。虽不见高俸荣禄，却有山林的丰富物产；虽不见高广闲庭，精神却与天地物我合一，这样与世无争的性格，就是诗人雅士的性格。

三、思维道德仁爱是贤人：《礼记》载：“仁者莫大于爱人”，一位具备仁爱之人，他会经常想到礼义道德，而不是计较利害得失；他会常思及如何去利益别人，而不是自己的安乐利养。有仁爱的贤人，他会救人的危难，济人的窘急，但不会因求自己的名誉而去伤害他人。

四、思维真如佛性是道人：假如我们每天心中都是心存善念、欢喜助人，以及如何去除习气、去除妄想烦恼，找到真心，明心见性。甚至发菩提心、发慈悲心，这就是修道人，甚至他会像观世音一样闻声救难，慈悲利人，像地藏王救苦于倒悬。所以常常反观自照的人，就是属于修道人的性格。

·心态

人生的每个阶段有不同的思维方式；不同涵养的人，有不同的需求。幼儿希望有牛奶喝，年轻人希望才华洋溢，大人希望名利双收，每个人所思所想各有不同。如果你想要了解自己是个怎样的人，只要每天仔细观察自己的所思所想，必定可以认识自己、找到自己。当然，最重要的是，我们要能明白，思维不仅决定了一个人的心态，更直接决定了人生的命运和修行的高度。