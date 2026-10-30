“不可以轻视小错…”

分享故事：有一个人平常生活漫不经心，随便乱丢烟蒂，也不怎么留意火烛，不关好煤气，甚至电线任其在客厅和房间杂陈，也懒得将管线埋藏起来。一天，他乱丢的烟蒂未熄，又电线走火，不但烧了自己的房子，连带地也把隔壁邻居的房舍给烧了，最后一发不可收拾，把整个城庄都烧成了灰烬。

可想而知，警察逮捕了他，要治他的罪。可是在法庭上，这个人却辩解：“城庄不是我烧的！我只不过是点了一根烟，那么一点星火，哪能烧毁全城？怎能把责任都赖在我身上呢？”法官就说了：“星星之火可以燎原，一点点火也是足以燃烧全城的，怎么会与你没有关系呢？罪责是免不了的了！”

·慎始

同样的，我们平常做人处事，不可以认为只是一点点没关系，就不去想它可能带来的后果，并且不负责任地说：“我只是随便说了一句话”、“我只是点了一点火”，即使是一句话、一点事，对人的影响都是非常重大的。

佛教所谓“一生万法”，道家也说宇宙万物生于“一”，一就是多，多就是一，万有的根源就是“一”。

凡事都要慎于“一”，因为“一”可以广大无边。如果每个人做事，都能注意小事，小事好，大事就会更好了；每一个人讲话，都能重视一句话，一句话说得好，很多的话也会说得好了。“一”不可忽视！

·修正

我们要在生活中修行，就是要修正自己的行为，而行为的源头是心念。微小的恶念是罪错的萌芽，大祸的发生，往往是从微不足道的一句恶言、一个贪念或一次懈怠开始的。

在日常生活中，如果对无心之过或小小的坏念头浑然不觉，这些微小的“负面种子”就会在一些因缘具足的事件中不断放大，最终酿成无法挽回的恶果。

正确的做法应该是，我们先承认自己有错，再生起惭愧心，并祈愿通过积极的行动去尽力弥补，日后不再犯错。当我们能在错误的念头刚生起时就“急刹车”，大祸自然无从兴起。