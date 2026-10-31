“一般人饮食常犯三种过失…”

分享信息：“对饮食，勿拣择；食适可，勿过则”，这则训示是《弟子规●谨篇》中，长辈教导孩子在餐桌上进食时，应遵循的规矩。民以食为天，饮食能提供热量，维持身体健康、营养均衡，才能让我们能量满满。小孩子上学、大人工作都需要体力，因此一天三餐是不可或缺的。

营养专家告诉我们，每天早、中、晚三餐要定时定量，除此之外，对待食物的态度也很重要，不可挑食浪费。不管在家或是外食，除了尽量挑拣自己喜爱的食物、避免浪费之外，也要谨记吃多少装多少，不可剩下。

以前的人通常在家用餐，忙碌的现代人可能买餐盒在办公室吃。不管在哪里用餐，很多人会依个人喜好，只挑拣自己爱吃的，其他的就成了剩菜剩饭或厨余，没有惜物爱物之心。相信大家都有过这样的经验，尤其是去自助餐餐厅时，面对琳琅满目的美食，常不自觉吃得过饱，或是拿太多吃不下。

老祖先及养生专家常劝大家，吃饭只要七或八分饱即可。除了过饱会导致肠胃不适，太多血液集中到胃部消化食物，也会造成头部缺血，昏昏欲睡。此外，也不可挑食或偏食，才能确保营养均衡，维持身体健康。

·三意

《法集经》卷一记载，佛陀乞食有三意：一、不贪珍味，美恶均等；二、为破我慢，贵贱同游；三、慈悲平等，大作利益。故佛世时，托钵乞食是次第而行，信徒布施什么食物就吃什么，不禁忌荤素的。是故乞食，又称为“托钵”。

乞食制度是佛陀为防比丘弟子贪味，不仅亲身体证，并为僧团所制定的修持生活与制度。

比丘乞食之物，也非仅为自己，须将所得之食，均分四等份，除自身之一份外，其余三份作如下说明：第一份，分予同梵行者，让其无饥寒之忧，以便安心修道。第二份，分与穷苦之人，当起怜悯心，以一份施舍，令其饱满，劝他修善。第三份，以淨器盛贮一份，燃香讽咒加持，普施一切鬼神，令其饱满，出离苦趣，悉得解脱。

由此可见，比丘透过乞食，能长养自身之慈悲心、平等心、喜舍心，并藉以降伏自我憍慢心，亦令众生培福，以收自利利他之效。

对于一般的现代人来说，如果想在生活中修行，不需要在“吃”上计较，能够吃得简单，吃得朴素，吃得清澹，这样的生活就是美好的了；吃得太多，吃得太饱也不卫生，适可而止，才是修行之道。

·中道

一般人饮食常犯三种过失：一、见到上品美食，或对能使身体强壮、皮肤光滑的食物就生起贪心；二、对下品粗糙食物排斥瞋恨，以及三、对不好不坏的中品食物，不加分辨，不知来处不易，便是愚痴。

饮食上如果产生上述的贪瞋痴三种心，会使自己堕落，应警惕防患。

另外，对于饮食，如果食之过多，不知节制，也会产生许多疾病。

《尼乾子经》说：“噉食太过人，身重多懈怠，现在未来世，于身失大利。睡眠自受苦，亦恼于他人，迷闷难寤寤，应时筹量食”。

由此可知，饮食过量有多眠、多病、多婬、不能精进、多着世间享乐等五种罪过。凡事以中道为宜，饮食也是如此。

《阿含经》记载：“若过分饱食，则气急身满，百脉不调，令心壅塞，坐卧不安；若限少食，则身羸心悬，意虑无固”；可见饮食适中是非常重要的。