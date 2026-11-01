“瞋恚如毒蛇…”

分享故事：一名比丘合掌向佛陀说：“有些人非常轻视我，我怎能不报复呢？”接着比丘就说了几首偈颂，大意如下：“对方都是非常难调伏的人，我即使容忍他们，反而会被他们更加地看轻，我本来想要忍辱表现得谦虚和顺，却更增长了对方的怒火。他们心存恶念，想要以种种毁谤、责备强加在我身上，这就好像要拿斧头来砍石头一样。”

比丘接着说：“他那斧头要砍石头的话，也砍不断，只会让斧头的刀锋变得更钝。如果他想要对我加以毁谤、指责，那也像斧头砍石头一样，我也一定会报复他。”这时佛陀就像慈父一样，劝诫比丘：“出家人应当精进用各种方便断除瞋恚；如果随顺着瞋恚，那就太违背正理了。瞋恚的过失实在太多了啊！”

佛陀以一段偈颂说明瞋恚的过失，大意如下：“瞋，就像锐利的刀一样，即使关系再怎么深厚密切，也会因为你起瞋心，而让亲密关系深厚的人都乖离而去；瞋，也会伤害如法及遵守戒律的人。”

接着，佛陀又说：“若离瞋恚，可得八种喜悦心法：一、无损恼心；二、无瞋恚心；三、无诤讼心；四、柔和质直心；五、得圣者慈心；六、常作利益，安众生心；七、身相端严，众共尊敬以及八、以和忍故，速生梵世。”

·难治

很多人不自觉、也不肯承认自己的瞋心重。例如有几个人在谈论某人，说他的能力、人品都不错，唯有一个毛病，就是容易发怒。正巧这个人在门外听到，马上跑进来责问：“我什么时候容易生气了？”

智者大师在《小止观》里说道：“瞋是失佛法的根本，坠恶道的因缘，法乐的冤家，善心的大贼，种种恶口的府藏”；其实，我们只要肯自省，就会明白，生活中许多的恶口，就是由瞋心而起。”

瞋恚是所有心病中，最易犯也最难医治的。

比如下雨天走在路上，奔驰的汽车溅起污水，把衣服淋湿，必然气恼的大骂；晚上，附近公园举办联欢会，讲话声、唱歌声，透过麦克风如雷价响，在耳边迴绕，扰得无法睡觉，气得想冲出去理论。还有，自己工作卖力，薪水却没调升……生活中那么多不顺心的事，怎能不生气？

·反省

瞋恚如毒蛇、如刀、如火，非常不利于我们日常的待人处事。

如何让瞋心不起？对于别人加诸于己的瞋怒，可以用忍辱来克服。如《四十二章经》说的：“今子骂我，我亦不纳，子自持归，祸子身矣！”被责骂，可以先反省是否自己真的有过失？有则改之，没有就当一阵风，随它去吧。

至于如何去除自己的瞋心？《摄大乘论》提到有五种观照，即：一、观一切众生无始以来，都于我有恩；二、观一切众生都念念生灭，何人能损？何人被损？三、观唯法无众生，有何能损及所损？四、观一切众生皆自受苦，怎能再加之以苦？以及五、观一切众生皆是我子，怎能伤害他们？