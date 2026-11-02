“我们的法身自性横遍十方…”

分享信息：2021年，太空人在国际太空站成功种植辣椒，历时137天的实验期间先后采收两次，并将新鲜辣椒加入墨西哥饼食用。美国国家航空航天局指出，若能在太空生产部分食物，不仅可补充新鲜蔬菜，也有助改善长期封闭环境中的生活品质。植物还能吸收二氧化碳、释放氧气，未来完善的植物生产系统，可能成为太空基地生命维持系统的一环。

中国则进一步把研究从“种菜”推向“种粮”，2022年已完成太空水稻首次“从种子到种子”完整生命周期实验。神舟23号乘组完成太空水稻样品采集及稻穗保存，后续将直接在空间站播种第二代，挑战水稻连续两代在轨培育。这项“空间水稻多代遗传稳定性与环境适应性调控的分子机理研究”，重点不只是让水稻在太空结穗，而是观察跨世代繁殖后，能否维持稳定的生长与繁殖能力。

把农场搬上太空并不容易。微重力会改变水分分布及根系生长，授粉、光照、养分供应也须重新设计；有限的水、能源与空间，更考验栽培效率。从采收叶菜到培育下一代种子，太空农业仍有许多关卡要过。

·天外

可以肯定的是，世界以外还有其他世界，所谓“天外有天”，这种宏观远见，其实在几千年前佛经已有明确记载，例如有“佛教百科全书”之称的《经律异相》，就详细记载着无数天界的生活活动，不但可以印证现代天文学家的研究，更可以提供未来天文学探究的方向。

未来也许有一天真的证实有外太空人的存在，到了那时，地球上的人类对他们而言，就是外太空的人，因为所谓“外太空”，只是一种相对的说法。真正说来，我们的“法身自性”是“横遍十方，竖穷三际”，是大而无外、小而无内，是无处不遍、无所不在的。因此未来希望人间能有多些人像过去郑和下西洋，像哥伦布发现新大陆一样，引领人类发现更多的新世界。

·空间

每个人在世间生存，都有自己的生活空间，包括心外的空间与心内的空间。心外的空间是指我们生存的外在环境，譬如我们居住的房舍、活动的场所，甚至于宇宙自然界等。其中尤以“家”是我们最直接、最密切的生活空间，当一个人经过白天的辛苦工作，到了晚上，总希望回到温暖的家，以养息疲惫的身心；即使一只小鸟，飞过千山万水，也要回到窝巢里栖止。

不论“家”也好，“窝”也好，这就是生活的空间。历史记载，古今不少战争，起因于争夺土地，也就是空间的争夺。然而不论是过去的君王诸侯或将相百官，他们的权势威力再大，他们所能到达的空间仍然是有限的；尽管现在的科学文明已经发展至太空时代，但在这个宇宙虚空中，还有其他多如恆河沙数的星球，人类还不曾见闻过，更遑论登陆了。

佛教的时空观认为，时间贯通过去、现在、未来三世，是无始无终的；空间则是横遍十方，横亘此方世界、他方世界、十方世界，是无量无边、无穷无尽的，这就是我们心内的空间。一个人如果能够把握心内的空间，就能同时获得心外的空间，因为法界之大，其实无非存乎我们的一心之中。因此，只要我们能“心包太虚”，就没有时空的隔阂，就能与宇宙融为一体。