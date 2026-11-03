“理解对方真正需要的是什么…”

分享故事：尼泊尔地形多山，部分村落交通不便，居民难以取得干净饮水；在偏远山区，居民甚至需要长途跋涉才能取得基本用水。因此，健康教育不能等待山民走出山村，而是需要主动走进去。尼泊尔红十字会义工穆娜便成为一名“走进山里的人”。这两年来，她持续沿着陡峭山路深入偏远社区，有时一次就得徒步四五个小时，只为与当地妇女、儿童及社区居民见面，将卫生与健康知识带进山村。

据红十字会统计，尼泊尔东部奥卡尔敦加、拉梅恰普及辛杜利3个地区，已有超过9000人接受健康与卫生教育，超过700户家庭取得饮用水。穆娜的工作不只单纯传递卫生知识，而是希望从日常生活着手，帮助偏远社区降低疾病风险。她在学校教导孩子正确的洗手方法，也向青少年及母亲团体说明个人卫生与社区环境清洁等观念。对生活在交通不便地区的居民而言，这些看似简单的知识，却是守护家庭健康的重要一步。

卫生教育之外，尼泊尔红十字会同步推动“一户一水龙头”计划，与地方政府及居民合作建立安全饮水设施，计划采用共同出资与社区参与方式，由相关组织提供部分管线、水龙头及水泥等材料与技术支援，地方政府与社区则投入资金、劳力及后续维护。

从健康教育到安全饮水，穆娜与尼泊尔红十字会做的不只是解决眼前问题，更是陪伴居民一步步建立改变生活的能力。对穆娜而言，每趟四五个小时的山路或许漫长，但当健康知识被留下，辛苦跋涉就有了最实际收获。

·三好

最好的公益，就是将善法落实于现实生活，让善法与生活融合不二、出世与入世融和不二；这也是“行三好”的理念。“三好”——“做好事、说好话、存好心”是一门很深的功课，看似人人都懂，可是当我们静下来问自己：“实践三好容易吗？”实在不容易！因为会说好话的人，首先要能管好自己的情绪。能做好事的人，需要放下私心利益。要能存好心，就要先看见自己心里的贪、瞋、痴、慢、疑。

所以，“三好”看起来简单，背后其实是非常深的佛法。它需要般若，需要空性，也需要无我。没有空性，我们很容易执着自己的方法；没有无我，我们很容易只看见自己的需要；没有慈悲，即使有智慧，也不一定能利益众生。

真正的善，不只是“我对你好”。还要懂得理解“对方真正需要的是什么？”这其中需要善巧方便。有时候要给人信心，要给人欢喜，给人希望外，还要给人方便。要照顾对方的尊严，要给人一些因缘，甚至给人一个成长的机会。所以，般若与方便，慈悲与智慧，最后都要落实在人与人的相处。

·感化

所谓的公益，主要就是要做到“感恩、感谢、感化、感动”。行善不是居高临下的“施舍”，而是修行者感恩众生的付出机会，能带着慈悲心主动走入人间最需要帮助的地方，这就是佛法中“不舍众生”的慈悲。

真正能够改变人心的，从来不是冷冰冰的教条，而是“用生命陪伴生命”的行动。真正的救济也绝对不只是物质的给予，而是人的观念的转变。