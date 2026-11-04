“以慈悲转化瞋火…”

分享故事：陈经理是同事眼中的“愤怒君”。某天清晨，他发现部属交来的简报数据有误，而会议一小时后就要开始，他当场拍桌怒斥。会议后他却胸口发闷、夜里辗转难眠，部属从此对他敬而远之。

陈经理知道自己的不是，也知道同事在背后议论，但他就是控制不了自己。一天，一名智者给了他一些劝告，他开始学习“自他相换”的四个步骤：一是思惟自他平等，自己与他人同样想要快乐、不要痛苦；二是思惟爱我执的过患，从人际争执到国与国的战争，都是爱我执招来的；三是思惟爱他执的利益；四是正修自他相换，将爱我执转移到他人身上，“以前如何珍爱自己，今后就如何珍爱他人”，好比从此山移到对面山上，对彼山升起“此山”的感觉。

陈经理虽然多少明白智者所传授的道理，但他就是做不到。当陈经理再次向智者分享经历时，智者说：”其实，每个人都可以做自己的心理治疗师，而关键就是要升起慈悲心。首先，一要具备智慧：了解贪、瞋、痴如何破坏内心的平衡，体认痛苦源自过度追求欲望；接纳情绪的存在，理解它带来的学习功课。当不愉快的情绪升起时，觉察并感受当下，不批判、不指责，依烦恼即菩提的精神，把情绪当作修炼的材料。二，进行行动：情绪升起时，要想到慈悲；平日记录每天值得感谢的人事物并加以观想，体会当下属的身体感受；再将离苦得乐的祝福送向自己、他人。”

智者说：“愤怒的疗癒需要不断循环练习。每当不愉快的情绪出现，就是一次修炼的机会。忍辱不是软弱，而是更深的力量；当我们学会以慈悲回应愤怒，便已走在自性觉醒的道路上。”

后来，陈经理每天花时间静坐片刻，想像自己就是那位部属：连续加班三天，孩子发烧住院，深夜在病床旁赶简报，隔天还要面对主管的怒吼。这一换位，他胸口的怒气随即松开。一段时间后，他主动与部属讨论资料核对流程，团队气氛也慢慢由紧张转为信任。

·困扰

愤怒是情绪困扰，它们往往源自个人欲望在情境中受阻，而这样的情境就包括目标受阻、自尊受威胁、人际冲突以及将他人行为解读为不公或恶意。这也包括无法接纳自己内在状态，于是产生伤害性的言行。

慈悲心是佛法修炼中降低欲望、消除我执的核心，也是对治憎恨最主要的方法。“慈”源自巴利语mettā，意指亲朋好友，引申为无条件希望所有人都拥有幸福；“悲”源自karunā，是衷心希望众生远离苦痛。只追求自己得到的只是短暂浮动的快乐，真心关怀并祝福自己与他人，才能迈向真实且持久的快乐。所以，忍辱并非压抑，而是以慈悲转化瞋火。

·自己

古德有云：“向前三步想一想，退后三步思一思，瞋心起时要思量，熄下怒火最吉祥”；慈悲没有障碍，慈悲没有敌人。有些人的能力很强，但是脾气不好，大家不欢喜和他共事，不能给人接受，也不能发挥自己的才华。同样的，有些人能力不怎样，但是，处处替人着想，慈悲善良肯吃亏，需要帮忙时，朋友出手相助，反而容易成就。

我们要怎么控制自己的愤怒？”应该问自己。因为说和不说，做和不做，决定的关键取决于自己。因为一时冲动，失去自己的人生，衡量得失后，你还会冲动吗？彼此之间，我多一分慈悲给你，你多一分爱心给我，多一点善缘，少一分瞋恚，这样，彼此人生的空间反而更宽广。