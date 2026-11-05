“自洁洁他，容清纳浊…”

分享信息：自古以来，人类尊重与热爱大自然生态环境，对于“水”与宇宙天地万物之间的关系非常重视，于是倡导人与自然应达到“天人合一”和谐相处的状态。1993年冬出土于中国湖北省荆门市店一号楚墓《郭店楚墓竹简》收录《太一生水》篇，简一开头即说：“太一生水，水反辅太一，是以成天。天反辅太一，是以成地。”与《说文》中提到“惟初太始，道立于一”同样记载宇宙生成起源及其本质的珍贵文献。

《管子水地》说：“水者何也？万物之本原也，诸生之宗室也，美恶贤不肖愚俊之所产也”，意思是说，管子问水是什么？水是万物的本源，一切生命都是根源于水，美丽和善恶、良贤和不肖、愚夫和俊材均由它产生，犹如《老子》“上善若水”指出最高境界的善，看似柔弱，却能滴水穿石、润物无声。

成语“一饭千金”，典故源自司马迁《史记淮阴侯列传》：“信钓于城下，诸漂母漂，有一母见信饥，饭信，竟漂数十日。”故事内容讲汉代开国名将韩信，年少时父母双亡，家境贫困，没钱吃饭，只好到城下淮水边垂钓鱼吃。一位老妇人漂母，见到饥饿的韩信，便数十日给韩信施饭。韩信因精熟兵法韬略，协助汉高祖刘邦打天下推翻暴秦，受封楚王，但他并没有数典忘祖，反而知恩图报，为答谢漂母，送给她一千金作为报答，显示韩信虽已是为国建功立业之人，仍不忘滴水之恩的良善。

·净化

日本历史上著名大将军黑田孝高，善于利用水作战，而被称为“如水”。他曾说明水有五特点：一、自己活动，推动别人；二、不断探求方向；三、遇到障碍，发挥力量；四、自洁洁他，容清纳浊，以及五、百种变化，不失本性。我们常说人有德性，其实自然山水也有德性，以下归纳水有四点德行：

一、水的仁慈能沐浴众生，泽及万物：你看，我们用水解渴，获得滋润；用水沐浴，获得洁净；以水灌溉花木，生生不息；以水熄去热恼，清凉欢喜。水的慈悲泽及万物；二、水的义气能扬清激浊，荡涤污垢：水也显现它的义气。水有净化的作用，只要流过尘坋粗恶的地方，就能把肮脏、污垢去除。再脏的东西，一经水的洗涤，马上就干净了。因此，水能助人，也能帮助万物净化。

·盈满

三、水的勇猛能柔而难犯，弱而克刚：你看，潺潺流水，流过村庄平地，温和而婉约。但是，所谓“滴水穿石”，再高的山，水都能穿蚀而过；当它从高山一倾而洩，形成的瀑布，壮阔有力，美丽而壮观。乃至世界上最利的刀不是钢刀，而是水刀。因此，水看似柔弱，却能克刚；水看似依顺，却也勇猛刚毅不能侵犯。

四、水的智慧能疏通江河，自成盈满：许多湖泊具有疏通江河，调节水势的功能。像洞庭湖，夏季洪水时期，湖面较大，冬季时，则湖面缩小，具有调节长江水量的作用。因此，水有其智慧，太多、太少，互相调节，自成盈满。

孔子也赞美水有五德：有德、有义、有道、有勇、有法，所以“君子遇水必观”。因此，人也应学习水的德性，给世间仁慈，给世间义气，给人间勇猛，给人间智慧。