“养生、致富的袐方…”

分享故事：清代名臣曾国藩，虽然官至两江总督、直隶总督，位极人臣，但他一生都在践行“俭”字。曾国藩给自己定下一个规矩：衣服鞋袜只要没破，就绝不换新的。他平生只有几双布鞋，常常是补了又补。有一次，他的鞋底磨穿了一个大洞，侍从劝他换一双新鞋，曾国藩却摇头，亲自动手用粗线把鞋底缝好，继续穿着它去督察军务、接见下属。

他在家书中严厉地告诫子女：“傲为凶德，奢为衰气”；他认为，一个人、一个家庭的衰败，往往是从骄傲和奢侈开始的。即使家里有千金之产，如果不懂得珍惜一粒米、一根线，福报很快就会被消耗殆尽。

在物资极度丰富的今天，“俭”的真义绝对不是叫人去过苦行僧式的生活，而是尝试做到物质上“断舍离”，不盲目跟风消费，不为虚荣心买单。同时，我们也可以在精神上“丰盈自足”，把省下来的精力、时间和金钱，投资在学习、健康和真正能带来长久快乐的事情。另外，在生活中倡导“惜食、惜物、惜福”——这便是“俭”深切的真义。

·智慧

一、穷人的财富：所谓：“穿不穷，吃不穷，算盘不到一世穷”；人已穷，又不知节俭，更是穷上加穷。反之，经济上虽不富裕，但知道预算和节省，也会因节俭而致富。有一位员外的儿子生性奢华，每次到饭馆吃水饺，都只吃肉馅，而把饺子皮吐掉。后来家中遭祝融之灾，一夕之间，家产化为乌有，沦为乞丐。一回，讨饭到这家饭馆时，老板用饺子皮招待他，员外的儿子甚为感动，老板却说：“我只是把你当初扔掉的饺子皮，拣起来洗净晒干而已。”他听了十分惭愧，于是发愤图强，谨身节用，家道又因此盈富起来。

二、富人的智慧：西汉开国丞相萧何，受封食邑一万余户，权倾朝野，却仍居茅屋陋室，他以为，我子孙若贤良，可传我俭朴家风，倘若子孙不贤，房子再华丽，也终将被权贵倾夺；宋朝鲁宗道虽位居参知政事，然因家贫，家无日用器皿肴果来宴客，因而更受宋仁宗的器重。因此，人虽富有若不知节俭，富贵也会随着潮水流走；若知节俭，节俭就是你的智慧，让你富贵，让你平安。

·观念

三、治国的功臣：《左传》云：“民生在勤，勤则不匮”；力戒奢侈，生活俭朴不但是治家之本，也是机关团体永久经营、国家社会富强安乐的重要条件。今天的社会崇尚物欲，奢华过度，不懂得珍惜福报。殊不知福报是有定量的，就像财产有数量，你把福报、金钱用完了，以后怎办呢？因此，生活上克勤克俭，严谨不奢靡，则家和国亦兴。

四、俭是品格的根本：身为官员，懂得节俭，就不会贪污受贿；一个家庭，懂得节俭，就不会奢侈浪费。春秋时鲁国大夫御孙曾说：“俭，德之共也；侈，恶之大也”；司马光更以此教诫子孙：“夫俭则寡欲，君子寡欲，则不役于物，可以直道而行”；无论任何人，若能以俭自许，品德自能高尚。

“戒奢以俭”是重要的观念与品德，不但是养生、致富的袐方，更是治家、富国必备的方针，所以“俭的真义”，不可不知。