“群我关系要相处融洽…”

分享故事：在崇山峻岭之间，坐落着一座听风书院。书院里有两位年轻弟子，师兄叫大成，师弟叫若谷。大成天资聪颖，饱读诗书，但他每当学到新的学问，便迫不及待地在众人面前辩论演讲。他说话声音洪亮，辞藻华丽，常常说得旁人哑口无言，像是生怕别人不知道他的才华。

相比之下，师弟若谷就显得平庸。他平日里总是默默地坐在角落读书、做笔记。有人向他请教问题，他总是微微作揖，用极温和、低沉的声音耐心地解答。大成私下里有些瞧不起他，觉得若谷唯唯诺诺，没有读书人的意气风发。

一年南方大旱，流民四起。为了安顿难民、选拔贤能，朝廷派了老宰相来到当地视察。听风书院的院长决定带着大成和若谷一起去拜见。大成觉得这是自己飞黄腾达的绝佳机会。一路上，他都在谈论着自己的治国方略，而若谷只是静静地走在后面，背着两人的行李，偶尔帮路过的农人推一把陷在泥里的牛车。

到了宰相府，大成抢先一步跨入大堂。一见到老宰相，便开始高谈阔论，从天文地理聊到兵法赋税，极力展示自己的学识。老宰相面带微笑地听着，却一言不发。大成足足讲了一个时辰，终于停了下来，满心期待着宰相的赞赏。然而，老宰相只是轻轻放下茶杯，转头看向一直默默站在角落、甚至连呼吸都很轻的若谷。

老宰相温和地问若谷：“对于当下的旱灾，你有什么看法？”若谷向前走了一步，微微躬身。他一开口，声音不高不低，却沉稳有力。他没有引用那些高深莫测的古文，而是拿出一本自己沿途记录的笔记，有条不紊地汇报：一路上经过了几个村庄、每亩地干涸的程度、流民最缺的是粮食还是干净的水、以及如何调配附近水源的具体方案。大成在旁边听得愣住了。他突然发现，若谷虽然声音很低，但每句话都切中要害。

老宰相听完，眼中闪过赞许的光芒。他站起身，走到窗前，对大成和若谷说：“真正的学问，不是用来炫耀的嗓门，而是用来解决苍生疾苦的良策。若谷一路上帮农人推车、给灾民分水，所以百姓愿意信任他，我也愿意亲近他。大成，你的才华很好，但浮在表面；若谷的才华在骨子里，在德行里。”

·人品

一个人能不能在社会上立得住，不仅取决于学问。假如一个人学了很多专业知识，但人品一般，那即便进入社会，也会遇到难题。学习任何知识、技能，都需要健康的心态、善良的人格，它们才是一个人长久发展的基础。我们和人相处，切记不要以势力压人，因为这一定会让人觉得不服气，甚至你很有学问，别人也不一定需要。但是如果你有德行，你做人诚恳、厚道，人家就会信服你。

我们要有美好的未来和前途，群我关系一定要相处融洽，要主动去关怀别人，能感受到别人的存在，自己才能存在。

·进德

待人厚道是美德，令众人爱敬；待人刻薄是缺德，令众人厌恶。一个厚道的人，在道业上能够养深积厚，在人际间能够广结善缘，在事业上更能得道多助，所以厚道才能成事。

我们做人处事、交朋友，有时候因为朋友的助成，让我们得到利益，有时候也会因为朋友而吃一点亏，我们不要太把得失利害计较在心中，才能涵养自己的心量，才能进德增福。