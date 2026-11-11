“精进持净戒，能办一切事…”

分享故事：辅导员美玲在研习中听到讲师介绍精神科医师席格提出的心理学概念：“为生气命名，你就能驯服它”。意思是当我们为自己的生气命名、在生气时说出内心强烈情绪的名字，大脑的理性区域会开始运作，产生自制力，就不会造成不可收拾的后果。

美玲心想，与其叫小孩不要这样、不要那样，或者生气时应该怎样，不如让孩子学习为自己的生气命名，把生气形象化。那孩子要怎么命名呢？美玲把自己觉得小孩常见的六种生气怪兽形象化，再请小朋友画出属于自己的生气怪兽。

第一只是“不不怪兽”，常常把手举起来，什么都说“我不要”，就是不想做某件事；第二只是“要要怪兽”，明明现在不可以，却偏偏好想要，如“我就是要玩手机游戏”；第三只是“累累怪兽”，孩子只要觉得很累，就容易生气；第四只是“饿饿怪兽”，孩子接近中午，肚子饿就会生气；第五只是“厌厌怪兽”，觉得早上要早起很讨厌，或是讨厌同学、讨厌做某些事；第六只是“输输怪兽”，怕考试，考不好输给同学、玩游戏输了就生气。

美玲让孩子想想看自己怪兽的名字，并为它命名，画出属于他自己的怪兽。当孩子生气时，可以请他举牌或说出自己的生气怪兽是哪只？而效果是：当孩子可以辨识自己为何生气，他的气就已消了不少。在不断的练习中，孩子会渐渐成为能控制生气长度和强度的人，而不是被生气绑架的人。

·控制

有人说：宁可和讲理的人吵架，也不和好生气的人讲话。生气，不但伤害别人，同时也伤害自己。俗语说，气坏自己没人替。然而，人要做到完全不生气并不容易，因为生气是从瞋恨心发起的，生活中我们总会遇到忤逆、受伤害和委屈的时候，这时难免就要生气。然而，我们可以生气，但也可以学会好好控制，以正确的方法面对，如要生气了，不要给人知道，找个适当时候离开现场，到外面透一下空气；生气通常来得快去得也快，我们能慢半拍，等于唱歌，音乐的节奏我们跟不上节拍，可能调门就不一样了。或者我们真的有修养，想到忍！忍！忍！忍一口气，不就风平浪静了吗？

生气的样子难看，生气的语言难听，生气的人就好像全身都散发出臭气、毒气、酸气、火气，令人不敢靠近。你看，这些就是“气”的不同命名，我们到底要如何选择，就看自己的修养了。

·忍耐

分享一首偈：“不起瞋恚心，修习忍智慧，精进持净戒，能办一切事”；许多无边的罪恶，都源自于一念瞋恨。瞋恨心重的人，须修习“忍”的智慧，忍耐正是用来对治瞋恨的。有道是“忍一口气，风平浪静”，不论什么事，可以今天不计较，就忍一下，或许明天就没事了。

忍是一种力量，有力量就能将瞋恨心制住，将瞋恨心消除，将瞋恨心化解，这就是忍的智慧，没有智慧是不能忍的。所谓“精进持净戒，能办一切事”，做事能持净戒，就不会做犯戒犯法的事，并以忍耐的力量去除瞋恨心。此外，还要有精进的力量，才能将事情完成。持戒就是守法，做事能奉公守法，精进奋发，何愁不能办成一切事。