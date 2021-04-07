华中“扭转乾坤门” 传递美好祝愿

在华侨中学，农历新年庆祝会向来是最为热闹隆重的活动，今年虽然无法像过去那样全校齐聚一堂，师生还是在2月11日通过YouTube举办了首次线上新年庆祝会。师生在各自班上观看直播，既能同步共庆佳节，也尽量降低了病毒传播的风险。

2021年是辛丑年，庆祝会的主题定为“玉宇增辉迎盛世，金牛焕彩照华年”。为了让华中人在疫中也能感受浓浓的年味儿，学生理事会早在去年底开始策划和筹备的工作。他们大胆地打破往年空中悬挂大型灯饰的做法，精心打造了一扇“扭转乾坤门“。这道坐落在中央广场（Central Plaza）上的门，连带红墙和绿瓦，长达10米，高近3米，引人注目。推开大门即可见两头长2米，高1米多的金牛，寓意“金牛贺岁，辞旧迎新”。

学生理事亲手制作的“扭转乾坤门”传递了华中人对新年美好的祝愿。（华中提供）

要建造如此复杂的“装置艺术”，工作小组是从一块块木条、一片片纸板、一支支铁钉开始摸索的。经过几轮的脑力激荡，从设计、绘图、切割、上色、拼装到摆设，一切都来之不易。学生理事以前没有这方面的经验，只能边做边学，过程中免不了小插曲、小失误，但好在最后大功告成。

学生理事之一的尹嘉恒（高二，18岁）说：“制作过程很辛苦，但是结果却让人满意！我深刻领悟苦尽甘来的真谛，从中我们学到了很多新知识，锻炼了解决难题的能力。”除了这个巨型摆设，不同年级的同学也纷纷发挥创意，化废为宝，利用旧红包纸、红绸制作灯笼、彩带、年花、生肖造型，或手写春联，把教室从里到外换上红彤彤的装饰，整个校园顿时弥漫着一股浓浓的喜庆气息。

除夕线上庆祝会节目紧凑，由彭俊豪校长自弹自唱《新年到》揭开帷幕，接着登场的是家长会精彩的舞龙，华乐团悠扬的贺年曲，华族舞蹈团曼妙的舞姿和武术队员身手利落的表演，无不抓住每一名观众的目光。文娱表演之外，庆祝会的高潮莫过于幸运抽奖了。两名主持同学在幽默急智的一问一答中，从电脑上随机抽出幸运儿，并当场拨电让他们参与抽奖。

高二生廖瑜达主持幸运抽奖时台风稳健又不失幽默，表现亮眼。（华中提供）

及时接听来电的同学可从“新年快乐”“万事如意”“五福临门”等祝语中选择其中一个字，为个人、自己所属的班级、育人学团或是全校师生赢取奖品。其中一名获奖者方宇乐（高二，17岁）笑称：“接到电话的那刻真吓一跳，没想到在数千人当中居然抽到我，看来我是福星高照，时来运转了！”

高一新生程可馨（18岁）首次参加华中新年庆祝会。她受访时说：“在以前就读的中学，每逢新年我们都是观看校外人士带来的表演，而这次所有的节目都是由华中人一手包办，共同呈献，这让我深刻感受到这所学府对优秀传统文化的珍惜与传承。”