今年是立化第三年通过联合招生计划（简称JAE）录取高中生，高一新生们都会参加高二生为之筹备的迎新会，以此开启他们在立化的高中旅程。今年的高中迎新会于1月29日至2月3日举办，共有113高二生和大约500高一生参与。
迎新会主题为“奥德赛”——源于古希腊的《荷马史诗》，借奥德赛秉持着冒险家精神，带领船队勇闯艰难险阻，最终回到家乡的故事，激励高一生在短短四天里，一同完成一系列的挑战，建立默契与信任。为了让JAE高中生熟悉新环境和学校的文化，学生筹委会准备了参观学校和唱校歌的活动。来自南华中学的杨美香（高一）说，自己起初对新的环境感到犹豫和害怕。“我以为交朋友会很困难，因为新学校的学生都有了熟悉的朋友圈。但意想不到的是，同学们都很热情地欢迎我，令我倍感温馨。有了新朋友的帮助，我也能快速地融入新环境。”
来自辅华中学的张鹏程（高二）说，刚加入立化高中部时，面对未知感到不安，但经过短暂的适应期，对学校越来越熟悉，也逐渐融入立化大家庭。今年，身为小组长的他特别留意JAE新生玩游戏时的情况，照顾他们的感受。“我们主动提议让立化本校生与JAE生一起组队，促进他们的交流与互动，确保无人被排除在外。”
为了遵守安全距离措施，许多集体活动都在线上举行或是以组内游戏替代。多数游戏需要学生上下一心完成挑战，从中学习团队合作，彼此沟通的重要性，在玩乐当中加强高一生小组凝聚力。第八组的蔡宜庭（高一）说：“有一项游戏让我们用卫生纸卷做成管子，把乒乓球从走廊的一头运到另一头的桶里。这使我有机会与来自其他中学的新朋友合作，因为只有团结合作才能顺利通关。”
颜子凌（高一）则认为跳集体舞的环节帮助他们培养合作精神。“由于许多人的舞蹈经验为零，拥有丰富舞蹈经验的同学们都会帮助底子较弱的同学跟上进度，大家上下一心完成舞蹈。”
疫情的重重局限不得不让筹委会绞尽脑汁，在安全的前提下策划并进行各类精彩活动。高一生在进行活动时被分成小组，每组不可超过8人，小组长和老师们也时常提醒高一生注意彼此之间的距离。后勤部组长毛瑞杰（高二，20J09）认为在筹备过程中，为高一生拍大合照是最有挑战性的项目。“按照每年的传统，我们会在操场上聚集所有的高一生拍大合照。疫情的关系迫使我们安排每个小组分开拍照，再利用图像合成技术把照片都拼在一起，最终呈现出具有代表性的迎新会标志。”
迎新会的负责老师许祖耀（29岁）认为迎新会的意义在于让高一生彼此建立友谊，并意识到自己即将踏入一个新的生命阶段。学业固然重要，但老师们也希望高一生的学业生涯充满活力，并且在成长的过程中相互扶持、携手共进。