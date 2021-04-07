南华学生“剪”出新年祝福

今年农历新年来临前，南华中学校园的不同楼层、班级和办公室内都做了迎接新春的绚丽布置——高高悬挂的灯笼、红彤彤的对联，都喜气洋洋地渲染着校园的每个角落。到了2月11日除夕，南华人穿着红色的上衣到学校参加新年活动。大家的欢声笑语陪伴着耳熟能详的新年音乐，让课室内充满了欢庆佳节的气氛。在完成例常防疫作业之后，新年庆祝会正式开始。

师生通过网络直播欣赏南华人传统大拜年。在班长的带领下，学生轮流向班主任献上新年祝福，班主任也给予学生象征吉祥的红包。校长领着“财神爷”到每个班级向全体师生拜年。“财神爷”向同学们分发金光熠熠的巧克力金币，大拜年欢乐的气氛洋溢整个南华校园。

师生拜年互祝平安。（南华提供）

今年春节安排了南华人一同参与了“剪纸大赛”。今年是牛年，学生听从说明，学着剪牛气冲天的金牛、寓意吉祥的福袋。这项活动，不仅让学生接触剪纸这和民间传统艺术，学习珍惜华族文化，也通过剪纸剪出对新一年的祝福。

延续着过去的传统，南华人在欢庆佳节之余，也不忘为社会弱势群体给予关怀和温暖。除夕前几天，各级学生包装了礼篮。礼篮里不仅装了赠予弱势家庭的日用品，也包含了师生对社会弱势群体的关怀与祝福。南华人通过视频，看着自己精心包装的礼篮由各班代表送到不同区域的乐龄人士和贫困家庭手上。学校希望通过关怀社区的活动，培养南华学生将来成为关怀社会的仁人君子。

新年庆祝会的压轴节目是舞蹈团团员们直播的“七彩鱼生庆丰年”，将节庆的欢愉推上高点。在校园广场上，舞蹈团团员以不同颜色的丝带代表鱼生中不同的食材，欢欣摆动，将过去人们捞鱼生的情景以舞蹈呈现出来，为新年庆祝会画上完美的句点。