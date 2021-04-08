双小提琴家“斗琴” 呈献古典遗珠之作

电影《海上钢琴师》中男主和爵士乐钢琴家在豪华游轮上斗琴的名场面，相信给很多人留下了深刻印象；去年上映的电影《逝者如歌》中，双小提琴比拼更是令人血脉贲张，如痴如醉。

在下周三晚上的“乐享时光—— 二重奏”音乐会上，新加坡交响乐团的曾勇涵和赵天将呈现双小提琴间的竞技与嬉戏，其中很多曲目是鲜为人知的沧海遗珠，不容错过。

这是由新加坡交响乐团和《联合早报》携手呈献的“乐享时光”系列的第四场音乐会，本意是在氛围轻松的小剧场内拉近演奏家与观众的距离，以华语解说和问答互动的形式，呈献风格多元的室内乐作品。在确保安全距离措施下，本场音乐会将在维多利亚音乐厅内举行。

职场上的忘年交

曾勇涵是本地乐迷不会陌生的小提琴演奏家。除了担任新加坡交响乐团的固定席演奏家，他也是室内乐团“Take 5”的创始成员。出身本地音乐名门的他自幼展现演奏天分，14岁起便孤身在澳大利亚、美国等地学艺，直到2002年正式加入新加坡交响乐团，考取第四席的席位。

赵天则是乐团的一枚“小鲜肉”，2019年正式入团。他毕业于杨秀桃音乐学院，之后在美国曼哈顿音乐学院拿下小提琴演奏和乐团演奏双料硕士学位。也许是相同的留美经历，又或是近似的音乐家庭背景，让两人成为音乐上的忘年交。

赵天成长于中国成都歌舞剧院的家属大院里，父亲原是剧院的指挥，后来专职教小提琴。赵天说：“父亲的学生从早到晚络绎不绝，有时晚上9点下课后还要再给我上课。对我来说，学琴和练琴是天经地义的事，我小时候还以为全世界每个人都要学小提琴。”

两个琴痴在乐团上班拉琴还不够，私下里还经常相约去赵天的家里拉琴。曾勇涵说：“跟赵天这样充满活力的年轻人一起拉琴，总会带给我新的想法，让我也感觉年轻了一些。”

在美国读第二个硕士期间，赵天已经全职受聘于巴尔的摩交响乐团。不过当他考入新加坡交响乐团后，毫不犹豫地回来了。他说：“也许是因为本科在这里，新加坡让我感到很亲切。这里的职业生活显然比美国更有激情：在美国作为一个乐团演奏员，一辈子也许就是本分的在团里拉琴，但这里我可以把很多有趣想法付诸行动。比如这场音乐会就是我和勇涵的创意之作。”

乐团同事为二人作曲

对于小提琴爱好者来说，这绝对是一场充满惊喜的“宝藏”音乐会。华丽的开场奏鸣曲是法国巴洛克时期的小提琴家Leclair所作，这部古老的作品如今鲜有人知，却是一首不错的前奏曲。热身后两人趁热打铁，随即演奏波兰小提琴宗师维尼亚夫斯基著名的“练习随想组曲”，其令人眼花缭乱的炫技性，颇有几分“斗琴”的架势。

接下来两人演奏的是同事、乐团首席长笛演奏家金塔特别为他们创作的爵士风作品《酷男二人行》，金塔将担任钢琴伴奏。金塔不仅是享誉世界的长笛演奏家，更有才思泉涌般的创作才华。他说：“这部作品是为他们量身而作，灵感正是来源于他们之间充满火花的音乐碰撞。快乐章和慢乐章之间的转换，也很像我们团里同事私底下的百无禁忌和登台时的紧张严肃。”

接近尾声时，曾勇涵还会转换乐器，以中提琴配合赵天演奏苏联作曲家Gliere的摇篮曲和舒伯特著名的艺术歌曲《魔王》。

此外，本报音乐记者将以华语与音乐家和观众互动，希望在场的所有人可以直接参与到音乐之中，让室内乐从冰冷的殿堂找回原始如初的亲切感。

日期：4月14日（星期三）

时间：晚上7时30分

票价：18元

购票：ticketing.sso.org.sg/sso/booking/210152VCH