“小云雀”顾媚水墨个展

出生于中国广州书香世家，上世纪50到70年代红透亚洲的香港歌手、演员顾媚，早在70年代跟随内心，转型为全职画家。被歌影迷昵称为“小云雀”的顾媚今年高龄92岁，早已飞向视觉艺术更为广阔的天空。

谁先觉画廊相隔21年再办“夕阳醉了：顾媚个展”，展出顾媚于1978年至2018年的17幅水墨画。这是顾媚在新加坡的第五次个展。

顾媚先后师从几位20世纪水墨画名家，1963年向赵少昂习画，1969年在台湾曾受胡念祖及欧豪年的指导，在1974年跟随香港水墨运动先驱吕寿琨学习。她自1971年起开始办个展。

在香港都市长大的顾媚，云朵迷雾是画作的主角，如同她钟情的水与墨，云雾流动、飘渺，让顾媚宛如驾雾腾云，回到儿时记忆和心中的水村山郭、峻岭幽谷、潺潺流水和辽阔平原。

水墨大师张大千曾在顾媚画上题字：“嘉瀰（顾媚本名）是我通家子，歌有新声画格奇。歌似韩娥云遏止，画如米老泼淋漓。嘉瀰歌声满世叹为清才，今观其画复奔逸迺尔，喜题小诗非谀辞溢美也。”

另一大师赵无极也对顾媚赞誉，展览会展出一幅赵无极在1993年与顾媚交换的水墨画作《无题》。

顾媚在1977年获颁香港市镇局艺术奖。她在1984年移居加拿大，加拿大雄伟峰峦，悬河泻水，湛蓝湖泊，以及春夏秋冬的变化渗入顾媚的画境，落笔豪迈，意境深远。顾媚画作结合水墨和西方自然景致，采用琥珀和蓝绿色混合的特殊色调，画风宁静淡泊。作品被香港艺术馆、犹他州立大学等收藏，也在各大拍卖公司出现。

展览即日至4月24日（星期一至五上午10时至晚上7时，星期六上午11时至傍晚6时）在谁先觉画廊（50 Cuscaden Rd HPL House #01-01）举行，可致电：63390678或电邮：brian.foong@ipreciation.com预约。