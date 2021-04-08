2021年世界书香日暨文学四月天导读活动 

本地年度阅读活动盛事：“书香伴我行”——2021年“世界书香日暨文学四月天”系列活动将于4月24日开幕，今年主办方特别邀请海外作家——桑格格与黄梵副教授前来参与这场文化盛宴。

“世界书香日暨文学四月天”系列活动由教育部推广华文学习委员会与国家图书馆管理局和华侨中学联合主办，本地各个读书会、文化团体和各个学府鼎力支持。各读书会的导读活动将从4月7日至5月31日举行，共约30余项，详情如下。

世界书香日暨文学四月天开幕典礼线上直播

主办单位：推广华文学习委员会、国家图书馆管理局、华侨中学

日期：4月24日（星期六）

时间：上午9时30分至11时30分

主宾：孙雪玲女士

主讲嘉宾：黄梵副教授、桑格格女士

报名网站：www.wbd2021.sg/registration/register



主办单位：新加坡趁早读书会

日期：2021年4月7日（星期三）

时间：中午12时至下午2时

形式：线上 Zoom

报名电话：8118 5596

内容简介：在智能时代，面对碎片化的时间，触手可及的智能设备，高密度高频率的信息轰炸，现代人应该如何更好地管理好自己的时间，让自己不再焦虑？超级畅销书作家王潇给出了“五种时间”系统管理方法论，帮助大家走出困惑。

导读团队：新加坡趁早读书会核心成员

2. 线上导读《偶尔月亮 偶尔相忘》

主办单位：新智读书会

日期：2021年4月8日（星期四）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://forms.gle/DjeiwdzTAY4zt3GeA

联络电话：8850 8265

内容简介：若你偶尔落寞，抑或偶尔沮丧，何不静下心来，细读阿果温暖的文字，品味阿果童趣的插画，也许你不一定都能找到答案，但也许你的会心一笑，就能给自己带来一点力量。

导读者：何淑芳

3. 线上导读《意料之外 情理之中》

主办单位：八方文化工作室

日期：2021年4月10日（星期六）

时间：下午2时至3时

形式：线上 Zoom

报名邮址：https://go.gov.sg/globalpublishing

联络邮址：globalpublishing@wspc.com

联络电话：8620 2549

内容简介：本书应用日常生活中通俗易懂的事例，介绍集体选择理论的主要概念和思考模式，帮助读者、特别是公共部门的管理者掌握分析集体选择问题的方法，提高解决问题的能力。

导读团队：八方文化工作室、陈抗

4. 诗歌的意义——成君的植物和游记诗抄赏析

主办单位：赤道风文化协会

日期：2021年4月10日（星期六）

时间：下午4时30分至6时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/chidaofeng

内容简介：赤道风106期特辑是成君的植物文学作品，共刊登了34首成君的旅游诗和散文《花间絮语》。成君的植物文学最大的意义就是引领读者在当今千变万化的科学时代，取得自我平衡的心理状态，得到感悟处世心得。

导读团队：蔡志礼、林得楠、怀鹰、林锦

5. 线上导读《芝麻班霸凌事件》

主办单位：书写文学协会

日期：2021年4月11日（星期日）

时间：下午2时30分至4时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/societyofliterature

内容简介：升上中学是新的人生阶段。米米在这阶段里遇到了人生中的许多第一次，尤其是层出不穷的霸凌……妈妈眼见女儿被欺负，又该如何应对呢？头疼的同学关系，微妙的母女关系，措手不及的青春成长……读者们可有读到自己的青春年华呢？

导读团队：陈帅、羽云

6. 线上导读《不关猴票的二三事》

主办单位：金文泰联络所华语读书会

日期：2021年4月17日（星期六）

时间：上午9时30分至下午12时30分

形式：线上 Zoom

报名邮址：mpchow@hotmail.com

联络电话：9380 3748

内容简介：本书收录的11篇小说，题材广泛，触及各方面的生活：如《唐山到南洋》描述先辈从唐山南来打拼；《黎民•黎明》反映现今社会竞争激烈等；《不关猴票的二三事》则是写一张伪造邮票所引发的连串生活趣事，发人深省。

导读团队：萧锦成、周华高、周明峰

主办单位：新加坡现代企业管理协会总裁书香轩

日期：2021年4月17日（星期六）

时间：下午2时至4时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://bit.ly/39pP8Xd

联络电话：6743 6838

内容简介：从市场角度分析品牌价值，让设计“说话”、换位思考、设计的蝴蝶效应、品牌生态链等。

导读团队：李津梅、江培生、利蕙阑、李文俊

特别嘉宾：黄于庭（作者）

8. 《这个假期不一样》图画书线上导读会

主办单位：玲子传媒

日期：2021年4月17日（星期六）

时间：下午3时至4时30分

形式：线上 Zoom、面簿直播

报名网站：https://forms.gle/R16KCwGKsaHHZth2A

面簿直播：https://www.facebook.com/lingzimedia

联络电话：6293 5677

内容简介：傅翀以冠病阻断措施为背景，把一家人居家生活的故事画出来，写下来，生动地告诉小朋友们冠病疫情对国人的影响，引导大家思考应该用何种心态去面对种种变化。他也将推介他最新出版的同系列图画书《居家学习谁最棒》。

导读者：傅翀

9. 线上导读诗集《因为诗的缘故》

主办单位：新加坡锡山文艺中心

日期：2021年4月17日（星期六）

时间：晚上7时30分至9时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/bukittimah-literary

联络邮址：readchinese@nlb.gov.sg

内容简介：在一般的文体中，诗歌是比较难理解的，所以选了2019年郭永秀所出版的诗集《因为诗的缘故》。三位导读者将通过个人对诗歌的认识以及对这本诗集的阅读体验，把读者引导进入一个充满诗意，由诗人所建构的大千世界。

导读团队：张森林博士、毛丽妃、孙宽、张耀天（诗乐演唱）、梁泽洪（朗诵）

10. 导读《消失的华校――国家永远的资产》

主办单位：翰林书会

日期：2021年4月18日（星期日）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网站：https://go.gov.sg/hanlin

联络邮址：zhangluxin617@gmail.com

联络电话：9363 0017 / 9385 6180

内容简介：由于教育制度改革，经济发展，人口迁入新镇，家长选择等原因，华校在新加坡已走入历史，但它们无疑在国家发展史上留下不朽的篇章。2014年的一场展览，展出近百所已关闭的华校的文物，还出版了一本特刊，重现一代华校生的求学生涯。

导读者：杜培荣

主持人：曾南明

司仪：莫凤玲

分享嘉宾：潘星华（主编）

11. 线上导读《韩国人和你想的不一样》

主办单位：杨厝港阅读会

日期：2021年4月23日（星期五）

时间：晚上8时至9时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/yiochukang-readingclub

报名电话：9641 7361

内容简介：疯韩剧、追偶像、学韩文，也要了解韩国人的一切；

对韩国人有成见？也许你对他们有些误会。

这本书带你深入日常生活，从此对韩国人不再陌生，就算第一次走访韩国也能立刻融入其中。

导读者：龚静黎

12. 萃英读书会2021年第9期活动：导读《中国历史研究法》

主办单位：南洋孔教会青年团

日期：2021年4月24日（星期六）

时间：下午2时30分至3时30分

形式：线上 Zoom

Zoom 链接：https://bit.ly/cuiyingclub

联络邮址：admin@kongzi.org.sg

联络电话：6338 5110

内容简介：本书是根据国学大师钱穆于1961年在香港讲演之内容整理而成，可视为他对中国史学大纲要义之简述。本次读书会将通过导读本书第一讲，从历史的“变”与“常”中，去了解中国传统的史学精神。

导读者：赵秀春

联办单位：新声诗社读书会、全球汉诗总会

日期：2021年4月24日（星期六）

时间：下午3时至5时

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：传统诗词是富有生命力的文体，历久弥新。今日的传统诗词创作须以新时代为背景，反映当下的社会生活。活动分两部分：

1）三位资深诗家围绕主题各讲一个诗论专题。

2）发布暨导读时间，诗刊作者分享创作心得。

导读团队：林立博士、张家昱、李忠

14. 线上导读《新加坡风土记》

主办单位：随笔南洋读书会

日期：2021年4月24日（星期六）

时间：下午3时至5时

形式：线上 Zoom

报名网站：www.sgwritings.com/bbs

报名邮址：sgwritings@gmail.com

内容简介：本书写于1887年，细致描绘了130年前的新加坡。作者李钟珏是中国近代知识分子，在新旧交替之际，带着睁开眼睛看世界的使命感，到新加坡游历两个多月。在回到中国后，他的人生峰回路转，成就了一番事业，都与这次了不起的自助旅行有关。

导读者：邹璐

15. 从《鼠疫》看COVID-19

主办单位：日日新读书会

日期：2021年4月24日（星期六）

时间：下午4时至5时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/ririxin-readingclub

内容简介：加缪是著名的存在主义文学大师。他主张在荒诞中奋起反抗，在绝望中坚持真理和正义，表现出“知其不可而为之”的大无畏精神。《鼠疫》中人们坚持和瘟疫抗争的种种情节，势必给身陷另一疫情的我们带来启示和激励。

导读团队：冯国才、傅福兴、陈华明、沈雅顺、王会干、王英弘

16. 导读《多多老板和森林婆婆》

主办单位：阅芽蒲公英

日期：2021年4月25日（星期日）

时间：上午11时30分至中午12时

地点：宏茂桥公共图书馆1楼节目区

报名网站：https://go.gov.sg/dandelion425

联络网站: www.dandelionbooks.com.sg

联络电邮：info@dandelionbooks.com.sg

内容简介：世界不断的进步，人们的生活越来越好过，我们的地球却生病了。为什么呢？人们砍伐树木来谋取财利。经济是发展了，可是我们的生活环境却遭受到无情的破坏。我们需要了解破坏森林的严重后果。

导读者：梁碧凤

17. 线上导读《春光秋波：看见文图学》

主办单位：文图学会

日期：2021年5月1日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://forms.gle/KV98TcQWEz9keikk7

报名邮址：textandimagestudies@gmail.com

网址：tiss.info

内容简介：《春光秋波：看见文图学》是第一本讲述文图学的专书，也是文图学创发人衣若芬教授长年研究的心力精华。本书集合理论和应用、思考和操练，展示古代书画艺术、漫画、绘本、互联网和Emoji的观看乐趣。

导读者：衣若芬教授

18. 导读《怕浪费婆婆》

主办单位：阅芽蒲公英

日期：2021年5月2日（星期日）

时间：上午11时30分至12时

地点：义顺公共图书馆节目区

报名网站：https://go.gov.sg/dandelion52

联络网站: www.dandelionbooks.com.sg

联络电邮：info@dandelionbooks.com.sg

内容简介：当我们随意扔掉吃剩的食物时，世界上还有很多人面临饥饿。人类所拥有的资源是非常有限的，勤俭节约无论何时都值得提倡。就像怕浪费婆婆念念不忘的那样，节约的话题永远不会过时。

导读团队：林温绒、林文琳

主办单位：太极读书会

日期：2021年5月2日（星期日）

时间：下午2时至3时30分

地点：淡滨尼区域图书馆6楼节目区

报名网站：https://go.gov.sg/taiji-readingclub

内容简介：中华武术太极拳以养生为宗旨，以技击为末学，以道德为门风。本书以武当赵堡源流概述和理论体系，探讨强调养生是否会忽视太极拳的技击作用。

导读者：刘一龙博士

20. 作者苏章恺线上分享《弟喂，做人阿甲阿甲就好》

主办单位：碧山民众俱乐部妇女组导读会

日期：2021年5月5日（星期三）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/bishancc-readingclub

联络邮址：readchinese@nlb.gov.sg

内容简介：王沙为新加坡上世纪红极一时的喜剧泰斗。他以幽默的方言趣剧表演，将笑声带进了家家户户。他与野峰一瘦一胖的经典形象成了新加坡跨种族、跨时代的集体回忆。本书以文字和珍贵的照片记载了王沙野峰90个人生故事。

导读者：苏章恺

21. 刘培芳、孙爱玲、张曦娜新书发布会

主办单位：城市书房

日期：2021年 5月8日（星期六）

时间：下午2时至3时30分

地点：国家图书馆大厦5楼Possibility Room、Imagination Room

报名网站：https://go.gov.sg/citybookroom

联络邮址：citybookroom@gmail.com

联络电话：6901 1583

内容简介：本地三位女作家相识于微时，尽管岁月流逝，三人仍有不时欢聚闲聊的缘分，也仍持续与文字结缘，有感于此，相约各自出本书，是为友情，也是文字的纪念，分别为散文集《失去的啄木鸟》《彳亍歌行》与《如是我纪》。

导读团队：刘培芳、孙爱玲、张曦娜

22. 《新加坡抗疫纪事》发布对谈会

主办单位：玲子传媒

日期：2021年5月8日（星期六）

时间：下午3时至4时30分

面簿直播：https://www.facebook.com/lingzimedia

联络电话：6293 5677

内容简介：本书以深入浅出的方式解读新加坡面对疫情的反应，以及政府、民间团体交出的成绩，并分析岛国抗疫过程与成功之处，特别是和其他国家不同之处。作者也将分析新加坡在抗疫过程中面对的局面，以及政府如何应对抗疫的种种难题。

导读者：蔡裕林

23. 如何开启低风险创业之路——导读樊登《低风险创业》

主办单位：狮城驴友读书会

日期：2021年5月8日（星期六）

时间：下午3时至4时30分

形式：线上 Google Meet

报名网站：https://bit.ly/39TMDg9

报名邮址：harryme123@yahoo.com.sg

内容简介：世上无难事，只怕有心人。创业其实并非一件非常困难的事，创业也是有相关技术、原则和方法，通过搭建最小化可实行产品（minimum viable product, MVP），大量的刻意练习，掌握方法论，就能大大降低风险。

导读者：张浩

24. 线上导读《新加坡儒学史》

主办单位：炎黄文化研究会

日期：2021年5月12日（星期三）

时间：晚上7时30分至9时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/yanhuangculture

联络邮址：yanhuangculture@live.com；selinahuang103@gmail.com

联络电话：6288 0757（陈老师）；9731 8616（黄女士）

内容简介：本书对新加坡儒学史上的重要人物、重大事件等做了详尽的记录，系统地总结了儒学在新加坡的传承历史，填补了学术界中长期存在的空白，弥补了儒学史研究中的一个重要缺憾，是新加坡儒学史的第一部通史。

导读者：严春宝教授

主持人：黄苏宁

主办单位：新智读书会

日期：2021年5月13日（星期四）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://forms.gle/HsPboP1ALxt5YyfKA

联络电话：8850 8265

内容简介：有这么一家杂货店，当困惑烦恼的人将心事写成信，投入它的投信口后，次日就会在店后的牛奶箱找到答案，寻回其内心流失的东西。它并非推理小说，却散发着温暖悬疑的魅力，扣人心弦。

导读团队：杨明洁、廖莉治

26. 导读《大熊抱抱》

主办单位：阅芽蒲公英

日期：2021年5月15日（星期六）

时间：上午11时30分至中午12时

地点：碧山公共图书馆2楼节目区

报名网站：https://go.gov.sg/dandelion515

联络网站: www.dandelionbooks.com.sg

联络电邮：info@dandelionbooks.com.sg

内容简介：地球不断进化，我们能为后代留下怎样的世界呢？一只心中充满爱的大熊，在森林里散步时都会给有生命的东西一个拥抱。它最喜欢抱的是树。一天，大熊看到一个拿着斧头的男人走进森林，它以为男人也非常爱树，可是……

导读团队：林温绒、梁碧凤

27. 导读邹璐《金禧缤纷――新加坡50位知名艺术家访谈录》

联办单位：南洋理工大学孔子学院、翰林书会

日期：2021年5月15日（星期六）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网站：https://go.gov.sg/hanlin-ntuci

联络邮址：cifp@ntu.edu.sg；或 zhangluxin617@gmail.com

联络电话：6514 1398 / 9363 0017

内容简介：作者历时一年，采访本地50位艺术家，完成15万字的专访。这是一位写作人和50位艺术家献给新加坡建国50周年的诚心之作。本书通过访谈，全面介绍艺术家的成长经历、理念、思想及其独特性。读此书，能感受采访的温度、书写的力度。

导读者：张志华（翰林书会）

主持：梁秉赋博士（南洋理工大学孔子学院院长）

出席嘉宾：作者邹璐及受访的几位艺术家

28. 人生海海，砥砺前行

主办单位：第三代读书会

日期：2021年5月15日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://tinyurl.com/renshenghaihai

报名邮址：3g.reader@gmail.com

联络电话：9689 8636

内容简介：茅盾文学奖得主、中国作家麦家的小说《人生海海》，背景跨越近一个世纪，讲述一个人在时代中穿行缠斗的一生，离奇的故事里藏着让人叹息的人生况味，既有日常滋生的残酷，也有时间带来的仁慈。人生海海，需要有勇气才能砥砺前行。

导读团队：线上阅读沙龙小组

29. 线上导读《美国女画师的清宫回忆》

主办单位：新加坡清史研究学会

日期：2021年5月15日（星期六）

时间：下午5时至6时30分

面簿：https://www.facebook.com/qinghistorysociety/

联络电话：8571 4533

内容简介：100年前，一位名叫凯瑟琳•卡尔的美国女画师，有幸走进清朝皇宫并在此生活300余天。其间，她为慈禧太后陆续绘制了四幅油画肖像；返回美国之后，她又对自己在宫中的特殊经历加以梳理总结，出版了这部反映清官生活的纪实作品。

导读团队：傅翀（清史学会财政兼读书会主任）、范洁诗（清史学会副财政兼读书会副主任）

30. 线上导读《戏服》

主办单位：交流点读书会

日期：2021年5月19日（星期三）

时间：下午1时至3时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/interacting-bukitpanjang

联络邮址：readchinese@nlb.gov.sg

内容简介：小说讲述上世纪20年代，中国生活艰难，梁炳宏与德仔15岁时一起离开广东乡下到新加坡。30年代的新加坡，粤剧非常蓬勃，德仔因为得到一位粤剧老倌的赏识收为徒弟，后来成了名老倌。

导读团队：交流点读书会

主办单位：芽笼东•汉文化读书会

日期：2021年5月22日（星期六）

时间：下午4时30分至6时30分

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/hancultural

联络电话：9435 9199

内容简介：《刺客列传》是《史记》中的一篇，记载了古代五大刺客曹沫、专诸、豫让、聂政和荆轲的故事。让我们来看看这些远古的壮烈故事吧。

导读团队：新加坡汉文化协会

32. 线上导读《凝思岛》

主办单位：德士师傅与好友读书会

日期：2021年5月22日（星期六）

时间：晚上7时至9时

形式：线上 Zoom

报名网站：https://go.gov.sg/taxishifu

内容简介：城市的天空，散落了太多的思绪，视线因此模糊。因为不舍得眼睁睁地看着它们无声地蒸发，犹如从来不曾存在一般，才会伸出双手很努力地想要把它们一一搜集回来。写了两年多的《凝思岛》专栏，成为了这些思绪的落脚处。

导读团队：德士师傅与好友读书会

33. 王华磊导读《桑榆霞满天》

主办单位：随笔南洋读书会

日期：2021年5月23日（星期日）

时间：下午3时至5时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网站：https://go.gov.sg/sgwritings

联络邮址：sgwritings@gmail.com

内容简介：作者是本地退休华文老师，以散文回顾了自己多姿多彩的人生。最初作者只想写写自己的童年故事，让孩子们知道母亲，也是奶奶，也是外婆的往事和生活，一篇篇忆旧散文就这样娓娓道来，文字真诚、质朴，富有感染力，让人了悟人生的价值。

导读者：王华磊

34. 线上导读《明清奇案迷踪》

主办单位：新加坡清史研究学会

日期：2021年5月29日（星期六）

时间：下午5时至6时30分

面簿：https://www.facebook.com/qinghistorysociety/

联络电话：8571 4533

内容简介：杨乃武与小白菜案、刺马案都是民间冤案，案情曲折复杂，自案发至审结朝野舆论多有关注，都被列入“清末四大奇案”。另外，咸丰年间的“科场第一案”和光绪年间的“苏报案”，也都震撼了晚清官场，本书通过档案来揭开这些奇案的玄虚。

导读者：沈斯涵（清史学会会长）

35. 线上导读《租书店的女儿》

主办单位：新加坡台北工商协会 品读人生书友会

日期：2021年5月30日（星期日）

时间：下午3时至5时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁、线上 Zoom

面簿：https://www.facebook.com/TaipeiBAS

报名网站（现场）：https://go.gov.sg/taipeibas

报名网站（线上 Zoom）：https://tinyurl.com/n5d7syk3

询问邮址：tpebiz@singnet.com.sg

询问电话：6338 3916（董秘书）

内容简介：台湾作家苏伟贞的散文集，从已逝去的身份说起一个永恒的故事：走访永康市网寮村影剧三村、八零四医院小东路15号；日常近邻晃荡者、鼎食之家与四川好女人；以至后来上路，离乡与复返的旅途，再回到无父的老家，溯想南都的变与不变的景致。

导读团队：品读人生书友会导读团队

36. 监狱读书会导读《说从头》

主办单位：新绿读书会

日期：每个星期一

时间：下午1时45分至3时45分

地点：樟宜男子监狱学校

询问电话：8118 4658

内容简介：一本属于“自传”性质的散文，有童年乡村的回忆，求学时期的趣事，军旅生活的刻板以及电视台新闻组编辑和戏剧组监制的经历，作者为自己交出漂亮的成绩单后，重新审视自己，决定再次走出另一条宽广的路。

导读团队：李国民、唐甫光、李俊玉、白植才

37. 女子监狱读书会导读《说从头》

主办单位：新芽读书会

日期：每月第二和第四个星期六

时间：下午2时至4时

地点：樟宜女子监狱

询问电话：8118 4658

内容简介：一本属于“自传”性质的散文，有童年乡村的回忆，求学时期的趣事，军旅生活的刻板以及电视台新闻组编辑和戏剧组监制的经历，作者为自己交出漂亮的成绩单后，重新审视自己，决定再次走出另一条宽广的路。

导读团队：萧颖佳、林如华、李雅英、孙暹芬