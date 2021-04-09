【早报悦读@NLB】线上讲座直播 柯木林 19世纪新加坡华人底层社会

今天晚上（4月9日）开讲的第44场早报悦读@NLB线上直播讲座，邀请到本地著名历史学者柯木林讲述19世纪新加坡华人底层社会的面貌。

一般史书记录的都是上层社会,帝皇将相的生活。新华社会虽无帝王将相，但侨领绅商为数不少，成了上层阶级，史书的记载自然也以他们为主，底层人民的生活十分罕见。

19世纪的新加坡，充满形形色色的问题。因贫困而出现的拐骗妇孺、迫良为娼、人口买卖等案件时有发生。由于帮派林立而引起的纠纷、械斗，层出不穷。欺诈、霸凌、强占财产等事件，屡见不鲜。英国殖民政府在面对这样乱七八糟的社会问题时，往往束手无策，不得不以法律开始尝试系统化管理。此次讲座，本地著名历史学者柯木林将以丰富的历史资料，为你讲述这些问题。

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