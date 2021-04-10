艺理会疫情下艺术消费调查 逾八成消费者 倾向免费数码内容 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 新加坡华乐团与《联合早报》联合呈献“2020国庆线上音乐会”吸引近3万人次线上观看。（档案照） 字体大小: 小 中 大 国家艺术理事会针对冠病期间本地观众的艺术消费行为展开调查，发现高达85%的艺术消费群倾向免费的数码内容。另外，尽管网上艺术内容获取方便，一些受访者更期待观赏现场演出。对于第一次接触数码艺术的消费者来说，心理健康是最大的动机。疫情期间，心理健康的问题引起更多关注，而艺术有益身心健康的效果获得肯定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 电影 本地 面簿 调查 数码 消费 舞蹈 音乐 健康 年长者 心理健康 消费者 数码艺术 剧场 文化遗产 国家艺术理事会 艺术家 YouTube 上网 表演 艺理会 新加坡艺术 肥料厂经典剧目上网 聚舞坊开放排练厅 呈现舞者疫境中的故事