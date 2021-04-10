艺理会疫情下艺术消费调查 逾八成消费者 倾向免费数码内容

国家艺术理事会针对冠病期间本地观众的艺术消费行为展开调查，发现高达85%的艺术消费群倾向免费的数码内容。另外，尽管网上艺术内容获取方便，一些受访者更期待观赏现场演出。

对于第一次接触数码艺术的消费者来说，心理健康是最大的动机。疫情期间，心理健康的问题引起更多关注，而艺术有益身心健康的效果获得肯定。