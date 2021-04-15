敦煌剧坊呈献粤剧粤曲 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 敦煌剧坊联合牛车水民众俱乐部粵剧团将在国家图书馆三楼戏剧中心呈献两场精彩演出，4月17日（星期六）晚上7时呈献“流行粤韵飞扬”，18日（星期日）下午3时呈献“粵韵雕龙”。“流行粤韵飞扬”是敦煌剧坊的创新演唱会，由该团艺术总监胡桂馨领导11名乐龄演员演唱23首流行时代曲，其中八首由黄仕英取自西方名曲如《卡门》《鸽子》，以及印度尼西亚民歌《梭罗河》等，配上歌词，由关小萍与卢少玲演唱。这八首新曲是《论战》《蜜友》《快乐游》《梦幻曲》《爱在天涯》《记得少年时》《艺海缘》和《相遇情》。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 英国 展览 艺术 垃圾 艺术家 巴西立 三巴旺 乌敏岛 讲座 捐款 回收 逗号 东海岸 陈志伟 拉萨尔艺术学院 个展 海洋垃圾 樟宜 牛津大学 海洋生态系统 讲师 月亮 蔡曙鹏出版潮剧剧本集 王若冰新作模拟潮汐升降