敦煌剧坊呈献粤剧粤曲

敦煌剧坊联合牛车水民众俱乐部粵剧团将在国家图书馆三楼戏剧中心呈献两场精彩演出，4月17日（星期六）晚上7时呈献“流行粤韵飞扬”，18日（星期日）下午3时呈献“粵韵雕龙”。

“流行粤韵飞扬”是敦煌剧坊的创新演唱会，由该团艺术总监胡桂馨领导11名乐龄演员演唱23首流行时代曲，其中八首由黄仕英取自西方名曲如《卡门》《鸽子》，以及印度尼西亚民歌《梭罗河》等，配上歌词，由关小萍与卢少玲演唱。这八首新曲是《论战》《蜜友》《快乐游》《梦幻曲》《爱在天涯》《记得少年时》《艺海缘》和《相遇情》。