多媒体展览 穿街走巷拍八哥 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 荷兰摄影师安娜·洛佩斯镜头下的爪哇八哥过马路。（艺术家提供） 字体大小: 小 中 大 荷兰摄影师安娜·洛佩斯（Anais Lopez）多年前来新加坡住在酒店时，窗外传来持续不断的噪音，引起她的注意。出于对印度尼西亚爪哇八哥的兴趣，她在2012年展开对它身世的调查，看它怎样被人们视为一种大声喧闹的不受欢迎的鸟儿。安娜的展览“移民”是扎根于事实的寓言般叙事，她跟随爪哇八哥出没大街小巷，拍成摄影作品。爪哇八哥具唱歌天赋，能说数种语言，最初以珍贵鸟鸣被引入新加坡，可当它声音发生变化后，最终受到人们的排斥。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 展览 摄影 印度尼西亚 东南亚 安娜 移民 历史 爪哇 摄影师 荷兰 视频 艺术家 漫画 动物 噪音 身份认同 政治 工作坊 刘敬贤 漫画家 八哥 多媒体 环境 城市化 城市 Phunk成立25周年展 中正校友会“湖畔美展”