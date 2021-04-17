多媒体展览 穿街走巷拍八哥

荷兰摄影师安娜·洛佩斯（Anais Lopez）多年前来新加坡住在酒店时，窗外传来持续不断的噪音，引起她的注意。出于对印度尼西亚爪哇八哥的兴趣，她在2012年展开对它身世的调查，看它怎样被人们视为一种大声喧闹的不受欢迎的鸟儿。

安娜的展览“移民”是扎根于事实的寓言般叙事，她跟随爪哇八哥出没大街小巷，拍成摄影作品。爪哇八哥具唱歌天赋，能说数种语言，最初以珍贵鸟鸣被引入新加坡，可当它声音发生变化后，最终受到人们的排斥。