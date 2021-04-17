Phunk成立25周年展 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 艺术季节画廊与网上平台TheArtling合作推出Phunk的Madame Robo机械夫人与Monsieur机械绅士玩偶。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡知名的艺术和设计团体Phunk Studio今年庆祝成立25周年，举办“Phunk混乱秩序：25年的艺术创造”展览至4月30日。Phunk是由四名拉萨尔艺术学院第一批文凭毕业生陈俊达、陈文祥、朱文辉和陈威廉创办。他们是1980年代看电视成长的一代，深受流行文化熏陶，包括西方摇滚乐、美国流行文化、华人武侠小说、中国古典小说、香港武侠电影、日本动漫文化，创作跨越艺术、设计、出版、时尚、音乐与电影，并和时尚品牌合作，重新定义亚洲的视觉文化，2007年获颁“总统设计奖”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 美国 日本 香港 电影 新加坡 艺术 时尚 文化 展览 设计 亚洲 画廊 建筑 新加坡美术馆 神话 拉萨尔艺术学院 流行文化 动漫 总统设计奖 西方 虎豹别墅 韩国小提琴家金本索里 狮城首演 中正校友会“湖畔美展”