Phunk成立25周年展

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月17日 5:00 AM

艺术季节画廊与网上平台TheArtling合作推出Phunk的Madame Robo机械夫人与Monsieur机械绅士玩偶。（主办方提供）
艺术季节画廊与网上平台TheArtling合作推出Phunk的Madame Robo机械夫人与Monsieur机械绅士玩偶。（主办方提供）

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新加坡知名的艺术和设计团体Phunk Studio今年庆祝成立25周年，举办“Phunk混乱秩序：25年的艺术创造”展览至4月30日。

Phunk是由四名拉萨尔艺术学院第一批文凭毕业生陈俊达、陈文祥、朱文辉和陈威廉创办。他们是1980年代看电视成长的一代，深受流行文化熏陶，包括西方摇滚乐、美国流行文化、华人武侠小说、中国古典小说、香港武侠电影、日本动漫文化，创作跨越艺术、设计、出版、时尚、音乐与电影，并和时尚品牌合作，重新定义亚洲的视觉文化，2007年获颁“总统设计奖”。

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