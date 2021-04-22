野米夏日剧季 两旧剧一新作登场

疫情无阻野米剧场的创作力，剧团夏日剧季推出三部本地原创作品——《你在这里》、“Faghag”和“Don't Call Him Mr. Mari Kita”音乐会。

几乎没有让喜欢深度英语剧的剧迷们等待，本地英语剧团野米剧场（Wild Rice）完成今年首个剧季春日剧季数部演出后，马不停蹄地进入夏日剧季的排演筹备中。野米近日宣布一系列即将上演的剧目，每部作品均围绕个人故事精心发想创作，希望引领观众走上发人深省的成长征途和自我价值的发现之旅。一直到8月，这些英语作品将在野米辖下的义安公司剧院@野米登场。

“冠病疫情使我们全都‘禁足’于庸碌的生活之中时，你却可以去一个地方，那个地方将带你踏上一个史诗般弘大，私小说般亲密的旅程——剧场。”野米创团艺术总监王爱仁（Ivan Heng）受访时说：“在这几位新加坡优秀故事讲述者的陪同下，野米邀请你一起进入那些你从未置身过的境界——无论是从地理上，情感上，还是精神上，那些故事发生的场域都亟待你去探知。”

三本地原创剧

秉承推助本地人才和推广本地创作的目标，这三部剧作都是本地原创剧目，其中两部属旧剧重演，一部是全新编创。

今年截至目前为止，野米已经推出《公牛》（Bull），《你在哪？》（Where Are You？），《华丽丽的天庭竞赛》（The Amazing Celestial Race），《另一个以F开头的字眼》（The Other F Word），“Agathi / Refugee”（阿佳蒂／难民）等数部原创新作，显示野米旺盛的创作力，该团用极大的戏剧热情迎击疫情，展现了艺术人逆境求存，越挫越勇的精神。

聚焦移民经历

《你在这里》是普嘉·南锡对家族移民史的梳理。（主办单位提供）

今天（22日）开演的《你在这里》（You Are Here）中，2016年获青年艺术家奖的女诗人普嘉·南锡（Pooja Nansi），聚焦移民经历，试图探究人们离开出生地，来到异地后，如何展开新的个人生涯，并形塑新的身份认同。

普嘉·南锡说：“之所以发想出《你在这里》，我的目的是弄清楚自己的身份和归属感。”她还不到两岁时，便随父母一起从印度移居新加坡。

“我期盼这个作品能扩大人们对归属和家庭观念的理解。”她接着说：“不少人有移居他国的经历，尽管那可能是很久以前的往事，或者已被彻底遗忘，我们都应该从自己的家庭中，发掘关于我们个人的丰富故事。”

从某种程度上，这个作品带有一定的自传色彩，也是一种个人史、家庭史的回溯和梳理。毕竟，不忘历史，才能编谱新章。

关爱性少数群体

黄淑贞的作品在欢笑中融入对性少数群体的关怀。（主办单位提供）

6月3日起，本地女谐星黄淑贞（Pam Oei）将她在喜剧“Faghag”中，展示她对性少数群体——同性恋、双性恋与跨性别者（LGBTQ）的一份关爱。

这部作品创作于2018年“粉红点”（Pink Dot）10周年纪念活动前夕，黄淑贞用坦率、幽默和卡巴莱（cabaret）歌舞表演般华丽的演出，向影响她一生的男同性恋者致敬。在英语俚语中，“Fag hag”指喜欢与男同性恋者为友的女性，通常和他们保有牢固、真挚和互相关怀的友谊。

黄淑贞说：“‘Faghag’会让人在笑声中振作精神，同时，作品不会回避去直视我的朋友们在本地所遭受的歧视。我希望好奇的观众能带着开放的头脑来观看演出，并带着开放的心态在剧终时离开。”

朱比赛纪念音乐会

今年7月，音乐的力量将汇流到舞台上。在名为“Don't Call Him Mr. Mari Kita”的音乐会上，音乐才子黄有杰（Julian Wong）将用音乐会的方式，纪念已故本地作曲家朱比赛（Zubir Said）。朱比赛是新加坡国歌《前进吧，新加坡！》（Majulah Singapura）的创作者。

为追求音乐家梦想，朱比赛离开故土——印度尼西亚西苏门答腊省武吉丁宜（Bukittinggi），来到了新加坡。

新加坡成为了朱比赛的家，而他也成为新加坡音乐界的先驱人物。他更是数位本地音乐家的老师，包括已故音乐家、文化奖获得者伊斯干达（Iskandar Ismail）。朱比赛鼓励年轻的伊斯干达在音乐学习上继续精进；几十年后，伊斯干达则把自己的所知所感与自己的学生黄有杰分享，从某种程度上说，朱比赛也是黄有杰音乐事业上灯塔一般的人物。

黄有杰说：“我做这个演出，可说是为与大家分享我对老师的老师这份景仰和迷恋。”

他接着说：“朱比赛远不只是‘Mari Kita先生’，我希望观众能从这场演出得到更深的体认，从一个男人的身份来认识他、理解他——他的勇气，他的信念，他的牺牲——当然，他创作出的优美音乐也应受到赞赏。在我看来，没有哪位音乐家可如他一般，在不确定和分隔的时期，将我们团结在一起。”

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