刘培芳、孙爱玲与张曦娜 三个作家好友催生三本散文集

三十几年友谊，催生三本散文集诞生。本地作家刘培芳、孙爱玲与张曦娜相约出书，也相约于5月8日（星期六）举办新书发布会，与读者一起闲话家常，感受生活即文学的道理。

刘培芳、孙爱玲、张曦娜是多年好友，一次聚会张曦娜提议何不一起出书纪念友谊？三人遂决定各交出一本散文集。

展现个别作家文字风采

散文这一文体最贴近作家的个性与气质，刘培芳的《失去的啄木鸟》、孙爱玲的《彳亍歌行》与张曦娜《如是我纪》分别展现她们个别文字风采，同时也展现三人共通的写作默契。

她们为文章分的辑子可说心有灵犀，生活杂感、文学评议、异国游记这三大类型都出现在三本书中。刘培芳说，孙爱玲最早分好辑子，一看，感觉真与自己的构想很像，果然写作人都有共通的情怀。

三人最初通过文字结缘。1980年代刘培芳与张曦娜是报社同事，不过要到1987年刘培芳转入副刊组，两人才有更密切来往。当时文艺活动很兴盛，三人经常一起参与活动。林燕妮、於梨华等作家来新加坡时，她们都会在活动上碰面，有时也同台谈论课题。她们还加入了海外华文女作家协会，一起到台湾参加文学活动。

见面时三人一般会谈些什么？刘培芳笑说：“哪有人天天谈文学，谈打扮比较多……当然也交流对不同作家的看法，总之女人就是女人，无所不谈。”

来临新书发布会，三位也将分享她们对彼此作品的想法。

孙爱玲：书如人

孙爱玲受访时说：“我觉得曦娜的读书量很广，很多书是她介绍了我才去看的。我觉得她很了不起，她的思路很清晰。培芳比较温柔，她的文如其人，如溪水慢慢流。”

至于自己，孙爱玲希望读者可以借这本散文集认识她。

《彳亍歌行》收录2004至2012年的专栏文字，孙爱玲常觉得书就像人，一切都有缘分，这次因缘际会出版了，就好像是重新认识一个人的机会。

刘培芳：以前写作空间较大

刘培芳《失去的啄木鸟》收录文章的跨度更大，1990年代以降约25年。

她说，“思辨空间”一辑收录了很多文化评论的文字，如今重看意外当时自己“很敢讲话”，如今反思，感觉过去的写作空间反倒更大。

那些社会的观察，生活即政治，为什么要刻意避开？

刘培芳这次还参与设计了书本封面，那特殊的纹样，其实是她家楼下一棵巴西铁树，俗称豹木。封面中的那只小巧的啄木鸟更是出自刘培芳之手。

张曦娜重新梳理专栏文稿

张曦娜《如是我纪》收录专栏文字，经整理和部分重写，希望给读者看到更清晰的面貌。

张曦娜自嘲写专栏时比较急就章，有东西想写就写，从来没有计划。经常走笔会走向别的结果，“一篇文章会写成什么样子，开头跟收尾，很可能跟原初所设想的不一样。”因此成书时就要更精心编排。

一个例子是，张曦娜写专栏有时会重访一些课题，比如关于萧红的几篇文章，在书中结集起来，可以看到每篇都是借不同资料，采取新的角度完成，编整后便有了整体感。

这三本书均由城市书房出版、销售。5月8日的发布会现场因防疫规定入场人数有限，读者须上网报名。发布会也将同时在城市书房面簿页面直播。

刘培芳、孙爱玲、张曦娜新书发布会

日期：5月8日（星期六）

时间：下午2时至3时30分

地点：国家图书馆大厦 5楼Possibility Room、Imagination Room

入场有限，请上网报名：https://bit.ly/3dMqF0y

询问电话：69011583

（城市书房）