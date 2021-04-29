歌仔戏喜剧《屈打成医》线上直播

传统戏曲目前尚未恢复在剧场里的实体演出，戏曲团体纷纷将阵线转往线上，以直播方式和戏迷们保持联系。

歌仔戏团体秀玉剧团来临星期六（5月1日）直播取材自17世纪法国喜剧作家、演员、戏剧活动家莫里哀的《屈打成医》（Le Medecin Malgre Lui），一解戏迷们的戏瘾。这部喜剧在2008年华族文化节首演，这次为符合线上直播，身为导演，也是秀玉剧团团长的洪秀玉，根据视频的特点，重新设计画面构图，以求更凸显喜剧型人物，以及编剧蔡曙鹏俗中求雅的语言风格。