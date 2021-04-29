歌仔戏喜剧《屈打成医》线上直播 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 来自台湾的歌仔戏名家洪秀玉（右）剧中将一展幽默演绎。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 传统戏曲目前尚未恢复在剧场里的实体演出，戏曲团体纷纷将阵线转往线上，以直播方式和戏迷们保持联系。歌仔戏团体秀玉剧团来临星期六（5月1日）直播取材自17世纪法国喜剧作家、演员、戏剧活动家莫里哀的《屈打成医》（Le Medecin Malgre Lui），一解戏迷们的戏瘾。这部喜剧在2008年华族文化节首演，这次为符合线上直播，身为导演，也是秀玉剧团团长的洪秀玉，根据视频的特点，重新设计画面构图，以求更凸显喜剧型人物，以及编剧蔡曙鹏俗中求雅的语言风格。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 面簿 直播 戏剧 秀玉剧团 歌仔戏 华族文化 传统戏曲 戏曲 亚洲文明博物馆双展 江户京都古今风情画 华语脱口秀比赛开放报名