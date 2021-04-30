清哲就让所有人生美好的经历和际遇，也许，是看到一轮明月高高挂；也许，是见证一株昙花冉冉开，或是一趟“波澜不惊”的疫苗接种，都嵌入我们人生最难忘的记忆画轴里。

昙花开的那个晚上，能近距离的慢慢审视她的从容自若，毫无矫饰、毫不妩媚的素朴绽放。而且，倏地想起那位韩国友人画家，在几年前的一则回邮里感谢我还记得她，并附上一张她近期刚完成，题为《寻找自我》（Search For Self）的新画作。那一夜，和昙花绽放的“就在今夜”，相信睡梦中的我，又会有了多一次对淳美无垢的觉醒，以及对个体生命追寻的感悟。