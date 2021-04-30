潇洒走一回 订户 来自 / 联合早报 文 / 清哲 摄影 / 清哲 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM （清哲摄影） 字体大小: 小 中 大 清哲就让所有人生美好的经历和际遇，也许，是看到一轮明月高高挂；也许，是见证一株昙花冉冉开，或是一趟“波澜不惊”的疫苗接种，都嵌入我们人生最难忘的记忆画轴里。昙花开的那个晚上，能近距离的慢慢审视她的从容自若，毫无矫饰、毫不妩媚的素朴绽放。而且，倏地想起那位韩国友人画家，在几年前的一则回邮里感谢我还记得她，并附上一张她近期刚完成，题为《寻找自我》（Search For Self）的新画作。那一夜，和昙花绽放的“就在今夜”，相信睡梦中的我，又会有了多一次对淳美无垢的觉醒，以及对个体生命追寻的感悟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 文艺城 路遥《平凡的世界》 译成马来文出版 早报悦读@NLB线上讲座 谢采芹分享湿巴刹如何在新加坡占有一席之地