《长为异乡客？》编收25学者18篇论文 探究海外华人社会变化

八方文化创作室近日出版新书《长为异乡客？——当代华人新移民》，主编为曾任新加坡南洋理工大学社会学系主任和华裔馆馆长的周敏。

诚如周敏所说：“海外华人社会是世界上规模最大、历史最悠久且地域分布最广的移民离散社会之一。”尤其自1970年代末中国改革开放以来，大陆有800多万国民移居海外，这个庞大的移民群体被称之为“中国新移民”。

本书从人类学、社会学及相关的社会科学的视角，探究分布在世界各地的当代华人社区，对其特点、形成动因、结果与发展趋势作了描述与分析。全书编收18篇论文，按地区分为亚洲、非洲、大洋洲、欧洲、南美洲和北美洲五大部分，深入考察五大洲部分国家的移民社会，并探究当下多元化的新移民与过去那些远离故土的早期移民的不同之处。

本书第一部分的“亚洲”编选了《新加坡的中国新移民融入问题：探究华人族群内部的差异性》《韩国的华人移民群体：老华侨、朝鲜族和新移民》《日本的中国新移民》《草根的选择：改革开放以来菲律宾的中国新移民》及《本土化的族群网络：柬埔寨的中国新移民》五篇；第二部分“非洲”则包括《南非华人属性的政治：从种族隔离时期到2015年》《在加纳的中国商人：族群形成与社会融入的阈限和挑战》及《社会融入的困境：津巴布韦中国新移民境况分析》三篇；第三部分“大洋洲”包含《重新发现‘新金山’：澳洲华人新移民》及《新西兰华人新移民：移民政策、模式、灵活性及接收国的态度》两篇；第四部分“欧洲”分《族裔身份认同与社会融入：捷克布拉格华人社区的形成、现状与发展》《西班牙华人社会剖析》及《新世纪华人留学生与海外华人社区建设：来自英国的探讨》三篇；第五部分“美洲”则有《古巴华人的历史、现状与未来》《加拿大中国新移民》及《移民创业、社区发展与社会融入：以美国为例》。

周敏说：“参与此项目的25位学者从跨学科的角度，从个体、地区和国家以及输出国、接收国和跨国等多层面的互动来分析不同类型的国际移民潮的形成和发展，以及华人新移民的社区建设和社会融入等问题。”

王赓武在本书序言说，本书有一个值得注意的特点：“主编周敏教授和各章的作者没有简单地使用‘离散’这个词来形容不同的海外华人群体，而是强调他们在移居国的背景和生活经历的差异和多元性。我也很高兴看到，过去我曾经对一些问题的质疑现在也有了更确切的答案。本专著的作者通过深入分析对比五大洲有代表性的国家的个案，给予读者一种清晰的宏观视角去了解世界各国华人新移民的发展状况。”

王赓武说：“本书的重要意义在于更全面地探究海外华侨华人社会的变化和发展，在广义层面上也对国际移民研究作出重大贡献。”