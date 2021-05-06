国大九十度中文话剧社 两剧探讨正义和爱情

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

国立大学九十度中文话剧社以两部剧作探讨不同议题。（主办单位提供）
国立大学九十度中文话剧社以两部剧作探讨不同议题。（主办单位提供）

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什么是正义，当社会各界都对一个人宣判死刑的时候，我们是否还会去仔细思考一个生命的价值？

新加坡国立大学九十度中文话剧社带来新剧《十二公民》，探讨正义的议题。《十二公民》改编自同名电影，12个来自不同群体的人凑在一起，不同的社会情绪碰撞在一起，会摩擦出怎样的火花？该剧通过对真实情境的演绎，记述了一次讨论社会争议事件的模拟法庭。不同的经历、背景，导致社会中不同的人群展现各态形色，每个人都有自己的故事和鲜明的立场。《十二公民》既是公共讨论形态的缩影，也是一次对法律、阶层、制度和偏见的深刻讨论。

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