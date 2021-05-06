国大九十度中文话剧社 两剧探讨正义和爱情 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 国立大学九十度中文话剧社以两部剧作探讨不同议题。（主办单位提供） 字体大小: 小 中 大 什么是正义，当社会各界都对一个人宣判死刑的时候，我们是否还会去仔细思考一个生命的价值？新加坡国立大学九十度中文话剧社带来新剧《十二公民》，探讨正义的议题。《十二公民》改编自同名电影，12个来自不同群体的人凑在一起，不同的社会情绪碰撞在一起，会摩擦出怎样的火花？该剧通过对真实情境的演绎，记述了一次讨论社会争议事件的模拟法庭。不同的经历、背景，导致社会中不同的人群展现各态形色，每个人都有自己的故事和鲜明的立场。《十二公民》既是公共讨论形态的缩影，也是一次对法律、阶层、制度和偏见的深刻讨论。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 戏剧 剧场 话剧 生活 表演 中文 吕福泉个展“拾光” 啸涛篆刻书画会成扇展