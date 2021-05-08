国家美术馆特展 独立后艺坛六家 用艺术塑造新文化认同

图片由国家美术馆提供

新加坡国家美术馆特展“崭露新意: 1965年后新加坡艺坛六家”，展出六位本地艺术家在不同媒介的创新与探索，在塑造我国独立后新的文化认同过程中所扮演的角色。

新加坡脱离马来西亚，在1965年宣布独立，之前打造的马来亚文化认同因而出现断裂。那个焦虑不安的年代，为新加坡艺术家创造机会，参与塑造新加坡的文化身份认同。新加坡国家美术馆最新特展“崭露新意: 1965年后新加坡艺坛六家”（Something New Must Turn Up: Six Artists After 1965），展出六位新加坡艺术家在不同媒介的创新与探索，在塑造新的文化认同过程中所扮演的角色。

新加坡国家美术馆策展与研究副馆长辛友仁博士说，特展命题取自新加坡现代画会创办人何和应在1963年首届现代画会展览所发表的宣言：“严格来说，写实主义的黄金时代已成过去；印象主义已完成它的使命；野兽派和立体主义正在走向没落。我们需有新的开创，来完成前人未竟之事业。”

特展与其说是联展，更像六位艺术家各自的个展，共有超过300件作品与百件文献资料、物品展出，从拼贴、版画、装置到峇迪（蜡染）、纺织品到数码艺术，从中看出艺术家如何通过对媒材和主题顛覆常规的处理，推动现代艺术的发展，并与当代艺术建立桥梁。他们的创作介入的许多迫切议题，至今仍值得关注，例如都市化，灵性与精神，生态问题及电脑科技的崛起。他们也质问在艺术创作中如何看待传统与灵性。

庄心珍和穆罕默德

受传统与灵性影响

展览将艺术家成对，分成三组呈现。艺术家、作家庄心珍（1946-2019）和穆罕默德·丁·穆罕默德（Mohammad Din Mohammad，1955-2007）的创作概念都受神灵与非西方知识系统的影响，在新电信展厅A展出。

穆罕默德·丁·穆罕默德的绘画和装置深受苏菲神秘主义、马来传统和武术的影响。

庄心珍的作品受儒释道与易经等典籍的影响，比如在新墨西哥州大学用麻线、沙子和金属丝创作的《易经的变化》，视《易经》为解决个人问题的人生之道。

从英国留学回新的庄心珍，在1988年的一场车祸中丧失视觉，她克服困难，从刻蚀版画转向更易掌控的干刻版画技法。庄心珍的雕塑，比如写上苏东坡诗词等的文化球、大型棋盘，启发自鲁迅《狂人日记》的红布装置也展出。

来自对岸马六甲的穆罕默德，在1980年代电单车事故中腿部受伤，在马来武术师傅的治疗下康复，并成为传统治疗师，也是武术师傅、作家。其作深受苏菲神秘主义、马来传统和武术的影响，可视为对都市化的对抗。

《大地能量》取材护符般的木材、贝壳、动物骨头与水粉在板上创作，这些马来世界多元的天然元素具治愈性。亚克力画《说鸟》取材波斯神秘主义者法里德·丁·阿塔尔《鸟类大会》诗歌与东南亚皮影。穆罕默德也是东南亚物品藏家，在太太Hamidah Jalil协助下完成的装置，由各种物品组成，包括椰子、爪哇皮影、木箱、牛角。

吴珉权和杜瑛

对媒介敏感

展厅B的艺术家对媒介敏感，以拼贴作品闻名的艺术家吴珉权（84岁）将日常生活的素材，包括茶包、线、蜡、浆糊、布料、装饰纸，与水墨、油彩，运用在1980年代的拼贴作《风水》中。《黑色下午》（1963）借红黑色彩与抽象线条，是当时留美的吴珉权听到美国肯尼迪总统暗杀身亡的记录。吴珉权回新后住在牛车水，1970年代的《市区重建》系列反映被铁丝网框住的窗口，暗喻都市化发展后店屋被拆的厄运。

吴珉权拼贴作《风水》采用日常生活素材包括茶包、线、蜡、浆糊、布料、装饰纸。

留英的杜瑛（Eng Tow，74岁）用布料、纸张、陶土、碳纤维和铜创作，半世纪以来作品跨越纯美术、工艺与设计，引人瞩目。其作付诸第六感的心觉，灵感来自大自然的水、风、光、影，借助色调变化作诗意表达，须要近观欣赏细节。

杜瑛代表作《日蚀》（1983）三连画用亚克力喷染在布料上，通过折叠等技术创造出“浮雕”感。1990年代描绘柔佛萤火虫的作品结合水墨、水彩与胶彩，表达更为自由。

杜瑛代表作《日蚀》三连画用亚克力喷染在布料上，通过折叠等技术创造出“浮雕”感。

拉迪夫和林欣欣

借助科技的艺术表达

随着电脑普及，借助科技做艺术表达是马来裔艺术家惹化·拉迪夫（Jaafar Latiff，1937-2007）和林欣欣的共同点。留日的拉迪夫革新传统蜡染的具象画，将之发展为抽象化的亚克力画，更自在挥洒地表达，《视野》系列捕捉都市化之后，快节奏的生活步伐与混乱能量。拉迪夫后期还使用电脑创作。

将蜡染抽象化的惹化·拉迪夫《漫游系列之879》（1979）。

林欣欣的专业是数学和电脑科学，她也是诗人、作曲家。她在半世纪创作生涯中，走在时代前沿，最初向刘抗和钟四宾（泗滨）学画，后来转向用电脑创作数码艺术，用手指在荧幕上创作。林欣欣在1994年设立世界上第一座虚拟美术馆。1980年代的《对话》探讨人类与宇宙的对话；1990年代的《时间》系列是她对时间、历史与记忆的哲思表达，富有韵律感。

林欣欣作于1990年代的《时间》系列，呈现其历史与记忆的哲思，富韵律感。

展览即日起至8月22日在新加坡国家美术馆新电信特展展厅举行，公民和永久居民入场免费。详情可上网：nationalgallery.sg/somethingnewmustturnup。