作曲家萧淳元周炯训 以诗入乐线上音乐会

新加坡作曲家协会今日（8日）起推出四场线上节目，呈献本地两位作曲家由古今诗作启发创作的艺术歌曲和器乐曲，并与本地诗坛翘楚对谈。

今天和5月15日，新加坡作曲家协会副秘书萧淳元将分别与本地英文和华文诗坛泰斗唐爱文（Edwin Thumboo）和王润华对话，探讨音乐与诗歌中的艺术性和共通性。座谈将在面簿平台直播，观众可实时观看并提问。

萧淳元毕业于新加坡莱佛士音乐学院和西伦敦大学，主修声乐并自学作曲。他回忆说：“2008年，拉小提琴的弟弟帮我下载了一款作曲软件，从此我开始了作曲的旅程。2011年我首次在共和理工学院文化中心，发表了钢琴独奏 ‘Ding Dong Bells’，以及男中音与钢琴三重奏《遗落的戒指》这两部作品，之后便不断持续创作，至今约有180首歌曲。”

5月22日晚8时，YouTube平台将播出“淡马锡——萧淳元声乐作品专场”，呈献作曲家的26首歌曲。其中包括唐爱文的诗作《淡马锡》，并以此命名这场以本地诗人作品为主要内涵的声乐作品专场。

《淡马锡》是部声乐套曲，由《淡马锡》《鸦片山》和《岛屿》三首歌曲组成，讲述新加坡早期开埠至英国统治时期的历史；此外还将演出萧淳元与唐爱文首部合作的作品，即诗人的代表作《鱼尾狮旁的尤利西斯》。

除了唐爱文，作品还包含多位文化奖得主如王润华、叶维雄和淡莹的作品，以及本地多位诗人、写词人的作品，如邹璐的《暮鼓》《晨钟》，周昊的《雨伞》等。

相隔14年的“相逢”

5月16日晚7时30分，YouTube平台将播出“今夜相逢2——周炯训音乐作品专场”。这是新加坡作曲家协会会长周炯训自2007年在维多利亚音乐厅举办“今夜相逢”音乐会后，在本地的又一专场。

周炯训师从本地先驱作曲家梁荣平，1970年代曾在梁荣平主持下的国家教育学院学习声乐、作曲、钢琴和舞蹈等科目。1979年，他创作的合唱歌曲《快乐新年》获得新加坡歌曲创作比赛首奖。

毕业后他曾在本地多所学校任教，担任音乐教师与合唱团指挥。1992年，他率领南洋小学合唱团去中国参加第一届中国国际合唱节“为了明天——和平、友谊”，成为本地首位受邀带团赴北京表演的合唱指挥。2007年，周炯训艺术歌曲独唱集《今夜相逢》出版。

在5月16日的音乐会上，多位本地歌唱家、演奏家将呈献20首周炯训的作品，包括12首声乐作品和八首器乐小品，作曲家本人还将为部分作品钢琴伴奏。

声乐作品包括本地诗人雨青的《雨后》，蔡欣的《菊》；台湾诗人席慕容的《戏子》，文人蒋勋的《水中花》；还有唐宋名家的古诗如孟郊的《游子吟》。此外，也将演奏由古诗意境启发而创作的三首钢琴音诗（器乐独奏曲），分别是李白的《月下独酌》，杜甫的《客至》，以及王安石的《乌江亭》。

本地著名歌唱家吴翰卫、周明伦、马青将倾情献唱，钢琴家吴蕾、周炯珊和竖琴家许喻芳担任独奏，周炯训之子、中提琴家周煜扬也将独奏两首乐曲《小精灵》和富有本地风情的《摇摆的雍菜》。

与本地诗人对谈讲座

5月8日、15日（星期六）

下午3时

观看链接：www.facebook.com/libraryesplanade

周炯训和萧淳元作品专场

5月16日（星期日，晚上7时30分）

5月22日（星期六，晚上8时）

观看链接：bit.ly/2PVo4Is

（新加坡作曲家协会YouTube官方频道）