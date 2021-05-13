剧艺工作坊奖学金计划 邀艺术家分享实践

本地剧团剧艺工作坊（T:>Works）最近推出一项新的国际奖学金计划（fellowship programme）“PerForm”，旨在扩大来自世界各地的艺术实践和知识探索。

该计划三年内将从福特基金会（The Ford Foundation）获得100万美元（约132万新元）的种子资金，从今年4月持续到2024年3月。在该计划下，剧艺工作坊已于5月6日举办由本地艺术工作者舒碧吉（Shubigi Rao）主持的首场数码讲座，舒碧吉是该计划六位受邀研究员之一。