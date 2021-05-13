剧艺工作坊奖学金计划 邀艺术家分享实践 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 王素琴（左）和陈小东是剧艺工作坊的两张新面孔。（剧艺工作坊提供） 字体大小: 小 中 大 本地剧团剧艺工作坊（T:>Works）最近推出一项新的国际奖学金计划（fellowship programme）“PerForm”，旨在扩大来自世界各地的艺术实践和知识探索。该计划三年内将从福特基金会（The Ford Foundation）获得100万美元（约132万新元）的种子资金，从今年4月持续到2024年3月。在该计划下，剧艺工作坊已于5月6日举办由本地艺术工作者舒碧吉（Shubigi Rao）主持的首场数码讲座，舒碧吉是该计划六位受邀研究员之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 东南亚 研究 文化 剧场 微电影 多媒体 钟四宾最大型水墨展 南洋风水墨卷轴罕见展出 朱莉颖个人画展 花鸟绢本寄思念