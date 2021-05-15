摩尔斯打击乐团展现打击乐的婉转柔情

2014年的热门电影《爆裂鼓手》让很多人看到了打击乐手激情奔放的一面，但其实，打击乐器演奏的音乐同样可以深情又细腻。下周四（20日）傍晚，本地四位年轻打击乐演奏家将在滨海艺术中心音乐厅向观众展现打击乐的婉转柔情。

摩尔斯打击乐团（Morse Percussion）由许文俊和林俊扬联合创办，创始成员包括陈国俊、陈慧璇和张家瑒。许文俊在鼎艺团担任打击乐手超过10年，林俊扬则是杨秀桃音乐学院驻校乐团“罗弄男孩”（Lorong Boys）的创始成员。