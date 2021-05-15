摩尔斯打击乐团展现打击乐的婉转柔情 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 新成立的打击乐五人团Morse Percussion，希望向本地听众展现打击乐多情的一面。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 2014年的热门电影《爆裂鼓手》让很多人看到了打击乐手激情奔放的一面，但其实，打击乐器演奏的音乐同样可以深情又细腻。下周四（20日）傍晚，本地四位年轻打击乐演奏家将在滨海艺术中心音乐厅向观众展现打击乐的婉转柔情。摩尔斯打击乐团（Morse Percussion）由许文俊和林俊扬联合创办，创始成员包括陈国俊、陈慧璇和张家瑒。许文俊在鼎艺团担任打击乐手超过10年，林俊扬则是杨秀桃音乐学院驻校乐团“罗弄男孩”（Lorong Boys）的创始成员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 海卉艺苑新店首个展览 杨可均油画展“犇牛回眸” 实践剧场《她门的秘密》 剧场结合游戏破解命案