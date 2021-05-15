中国音乐舞剧《红楼梦》 以民族舞诠释古典名著

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年5月15日 5:00 AM

中国青年舞蹈家黎星除了执导《红楼梦》，也饰演贾宝玉的角色。（互联网）
中国青年舞蹈家黎星除了执导《红楼梦》，也饰演贾宝玉的角色。（互联网）

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据中国媒体报道，音乐舞剧《红楼梦》近日在北京国家大剧院开启排练，该舞剧由江苏文投集团策划，江苏大剧院出品，南京民族乐团联合出品，首次以民族音乐舞剧形式，对中国古典名著《红楼梦》做艺术改编、创作。该剧今年8月12日至15日，将在江苏大剧院首演。

音乐舞剧《红楼梦》依托于1987年版电视剧《红楼梦》中，剧迷们耳熟能详的音乐作品创作，以原著中宝、黛、钗感情纠葛，和贾府兴衰为情节线索，用舞蹈语言描绘一批举止、见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态，展现人性美和悲剧美。

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