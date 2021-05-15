中国音乐舞剧《红楼梦》 以民族舞诠释古典名著 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 中国青年舞蹈家黎星除了执导《红楼梦》，也饰演贾宝玉的角色。（互联网） 字体大小: 小 中 大 据中国媒体报道，音乐舞剧《红楼梦》近日在北京国家大剧院开启排练，该舞剧由江苏文投集团策划，江苏大剧院出品，南京民族乐团联合出品，首次以民族音乐舞剧形式，对中国古典名著《红楼梦》做艺术改编、创作。该剧今年8月12日至15日，将在江苏大剧院首演。音乐舞剧《红楼梦》依托于1987年版电视剧《红楼梦》中，剧迷们耳熟能详的音乐作品创作，以原著中宝、黛、钗感情纠葛，和贾府兴衰为情节线索，用舞蹈语言描绘一批举止、见识出于须眉之上的闺阁佳人的人生百态，展现人性美和悲剧美。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 音乐 艺术 舞蹈 红楼梦 海卉艺苑新店首个展览 杨可均油画展“犇牛回眸” 实践剧场《她门的秘密》 剧场结合游戏破解命案