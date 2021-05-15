海卉艺苑新店首个展览 杨可均油画展“犇牛回眸”

坐落在东陵购物中心的画廊海卉艺苑从三楼搬到二楼店面，新店开业举办的第一个展览，是本地画家杨可均油画展“犇牛回眸2021”。

高龄85岁的杨可均最新油画个展“犇牛回眸2021”，是艺术家回忆60年的创作历程，展出20幅作品，从2017年到2020年的创作。其中四幅是1.5米到2米的大尺寸作品。据了解，杨可均上个月刚动了眼部手术，他说过“大张的画作以后很难再画了，没力气画了。”