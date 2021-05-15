海卉艺苑新店首个展览 杨可均油画展“犇牛回眸” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 杨可均油画《城之晨》（2017）。（画廊提供） 字体大小: 小 中 大 坐落在东陵购物中心的画廊海卉艺苑从三楼搬到二楼店面，新店开业举办的第一个展览，是本地画家杨可均油画展“犇牛回眸2021”。高龄85岁的杨可均最新油画个展“犇牛回眸2021”，是艺术家回忆60年的创作历程，展出20幅作品，从2017年到2020年的创作。其中四幅是1.5米到2米的大尺寸作品。据了解，杨可均上个月刚动了眼部手术，他说过“大张的画作以后很难再画了，没力气画了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 画家 油画 本地 展览 画廊 艺苑 艺术家 个展 创作 手术 东陵购物中心 新店 杨可均 中国音乐舞剧《红楼梦》 以民族舞诠释古典名著 实践剧场《她门的秘密》 剧场结合游戏破解命案