实践剧场《她门的秘密》 剧场结合游戏破解命案

实践剧场的跨平台互动式谋杀悬疑游戏《她门的秘密》，结合剧场演出和游戏的形式，线上线下双线登场；观众即是玩家，他们将扮演侦查人员，参与为期一周的游戏体验，设法在四章活动内破案。

主办单位提供照片

“戏戏节2021”结束后，实践剧场精心打造一场跨平台的互动式谋杀悬疑游戏——《她门的秘密》，要为时下略显枯燥的生活注入全新刺激。

实践剧场带你走进一栋超越时空的房子，见见七名来自不同时代的女人。在这个避风港里，她们以姐妹互称，生活看似和乐融融，直到其中一个人遭到杀害……当被掩盖已久的秘密和深藏多年的怨恨浮出水面，究竟谁才有罪？你是观众，也是侦探。

获新加坡旅游局和索乐居酒店（Hotel Soloha）支持，《她门的秘密》通过于“数码舞台”（网址：brideknockstwice.com）上举行的数码剧场演出和线上即时互动审讯，以及前往索乐居酒店展开犯罪现场搜查等多重形式，邀请参与者一同加入这场为期一周的游戏体验。结合部分游戏、部分剧场演出的形式，参与《她门的秘密》的玩家们将在游戏中扮演侦查人员，设法在四章活动内顺利破案。

第一章“冲突”：窥视在案发前所发生的纠葛与冲突；第二章“谎言”：从五名嫌疑犯中选择两名加以审问，找出她们的犯罪动机或不在场证明；第三章“犯罪现场”：进入案发现场调查，搜集更多有利线索（该部分属额外体验，未包含在游戏门票中）；第四章“揭晓”：真相终将大白，凶手真面目必将揭开。

成功破解一桩复杂的谋杀疑案所能带来的兴奋感无可比拟，推理粉丝们都明白这一点。

“我热爱游戏和谜题。”导演郭践红笑说：“我知道玩家主导性在游戏中有多重要，在《她门的秘密》中，玩家可选择要调查什么，和谁交谈，提出什么问题，玩家们握有自己的主导权。”

成功破案者可获大奖

此外，参与的玩家也可选择跟朋友合作，借由购买不同门票配套，扩大能够审讯的嫌犯人选。为鼓励玩家破案，实践更特别设置悬赏活动。若玩家能顺利抓出凶手，并提交完整详尽的破案证据，即有机会赢取高达1000元的现金和索乐居酒店两晚住宿的大奖。

尽管实践剧场建议玩家参与所有活动，以获得更加全面和深度的游戏体验，但剧团更尊重参与者的主导权，所以也可选择单纯的参与方式——轻松安坐，顺着剧情的发展，一步步揭开真相。

从流动式剧场演出《四马路》，到55小时不间断直播“实践55”，实践致力于推出能够突破创作局限的大型作品，它也是去年首批拥抱数码剧场的剧团之一。实践此次的全新制作《她门的秘密》，将挑战让线上、线下的叙事方式完美相融为一种混种（hybrid）形式。

《她门的秘密》由艺术总监郭践红执导，拥有丰富剧场导演经验，多次获奖项肯定的郭践红，也是一名专业的灯光、舞台设计及独立电影工作者。

《她门的秘密》由艺术总监郭践红（右）执导，她在该剧录制现场。

网罗各方人才参与

郭践红不仅运用多方位的创作经验，她也在《她门的秘密》中网罗各界的人才。她说：“结合线上、线下的混种形式，才能充分发挥这样一个谋杀悬疑游戏所需的互动性，为此，我们的团队集结来自不同背景和领域的创作者。可以说，我们是从剧场、电影、游戏、设计、历史，以及用户体验设计（User Experience Design，简称UX design）各方面汲取灵感，打造出这个混种形式。”

《她门的秘密》幕后团队包括资深剧场编剧林志坚和刘晓义，专业电影导演兼制片人Kat Goh，美术指导James Page，电影配乐作曲人Joe Ng，主题曲“Sister, The Moon”由董姿彦填词演唱。

艺术与旅游跨界合作

实践剧场执行总监兼伙伴拓展组负责人吴维奋说：“艺术行业和旅游行业是受疫情严重打击的两大关键产业，这个游戏计划完美示范了创造力和跨界合作的可能性。团结合力，我们就会变得更强大！”此外，实践更相信：通过与新伙伴合作，能让越来越多新加坡人将剧场视为本地特色文化。

包括华语、英语、马来语和粤语的多语剧《她门的秘密》，线上线下双线登场，从5月31日演至6月6日。其中，“第一章：冲突”和“第四章：揭晓”另提供英文及中文隐藏式字幕，票价从38元起，更多详情和参与方法可上网：brideknockstwice.com。

政府昨天（1４日）宣布 “提高戒备”（heightened alert）解封第二阶段措施，实践剧团受询时说，因演出在线上举行，整个演出和体验基本上不受影响，参与者也无须做检测。在索乐居酒店实体举行的“第三章：犯罪现场”，上星期已从每时段六名观众减至五名。收紧条例后，剧团还在等有关当局下达具体通知，再做相应调整。