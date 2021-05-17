新加坡书展2021 满足身心灵的文字

配合“新加坡书展2021”，新加坡报业控股华文媒体集团及焦点出版推出七本新书，包括饮食、文学、地理风情、企业家心得到《点智慧》系列丛书，满足读者身心灵的需求。

配合5月29日至6月6日举行的“新加坡书展2021”，新加坡报业控股华文媒体集团及焦点出版推出七本新书，从本地饮食、文学、地理风情、企业家心得到“点智慧”系列丛书，希望通过多元内容，与读者交流。

江夏二郎著《饭饭之辈》

1.江夏二郎《饭饭之辈》

本书收录2016至2019年间发表于《联合早报》副刊的专栏文字及新作，本书以中英双语呈现。

江夏二郎本名黄长彦，行医多年，现任康盛医疗集团执行董事兼总裁。

初辟专栏，他写广东“踢馆菜”，让人印象深刻。

他写道：“要看出一位厨师的功力如何深厚，往往不是叫他烧出‘鲍参翅肚’类的昂贵山珍海味，而是从所谓的简单家常菜中看他的基本功技巧，以及对食材和细节的执着。厨艺到了最高境界，也就是返璞归真的时候。”

江夏二郎自称饕客，不敢以食家自居，不过这名英校生到华文报“踢馆”，三年来聚焦本地美食，从肉脞面、烧猪、鱼片米粉到消失的本地鸡肠美味，无所不谈。心系本土之余，二郎偶尔也会跨界谈谈寿司和日本拉面。

《联合早报》副刊《文艺城》年度文选《文字现象》

2.《文字现象2020》

2016年起，每年书展早报副刊都会推出《文艺城》年度文选《文字现象》。

《文字现象》每年都邀请不同主编，希望为读者带来多元视角。这次《文字现象2020》请来退休副刊编辑、剧作家余云担任主编。

整个2020年饱受冠状病毒凌虐，病毒暴露了人性的诸多弱点，或许只有文字可以提供反思与救赎的机会。余云在本书序言中写道，疫情中《文艺城》从不间断，本地写作人继续创作，“这期间的写作行为，某种程度上都是在演出一场‘倾城之恋’。”

对主编余云来说，文学就是心灵的疫苗。

本书收录51篇作品，共分五辑：“诗疫生活：时代与个人”“女性的时刻：凝视与书写”“在地性实践：叙事与抒情”“寻求独造：文体与技艺”及“观照的必要：评论与文论”，呈现《文艺城》一年内主题的不同光谱。

罗伦斯著《趴趴走》

3.罗伦斯《趴趴走》

疫之年，爱旅游的新加坡人只能在国内游走，这正是打破“外国的月亮比较圆”偏见的机会。

《趴趴走》作者罗伦斯去年为《优1周》杂志策划撰写了一系列文章，带领读者探索本地不为人知的秘境，走进树林、海边、蓄水池，甚至组屋区，发掘在地旅游的乐趣。

本书图文并茂，是国内游览的攻略书，提供各种有用的资讯和建议路线。

苏秉苓著《匠心逐梦》

4.苏秉苓《匠心逐梦——范文瑂博士与全美世界》

范文瑂是全美世界有限公司集团董事长兼总裁。她成功地将全美世界从一家新加坡本土公司，扩展为足迹遍及40个国家地区的全球集团。

她在书中透露，其实她一心想当教师，却在偶然的机会下闯商场。

《匠心逐梦》将同步在新加坡、台湾与中国大陆推出。

白正洋等合著《新新头家》

5.白正洋等合著《新新头家——致创业路上的你》

创业难守业更难，本地五家企业的青年掌舵者——洪启强、周伟隆、白正洋、林睿理和林棓舢为《新明日报》撰写专栏，分享他们创业及接管家族企业的心得。

五人来自不同领域，洪启强是金山岭饮食集团执行董事，周伟隆创办了记忆方舟，白正洋目前担任D' Elegance调整型内衣品牌的行销与市场开发董事，林睿理担任明辉环球（BH Global）企业业务发展董事，林棓舢则是鸿鸣窗帘总汇人力资源经理。

专栏中他们不时分享在工作中学习到的新知，以简练的行文，分享行家观点，并提供经营之道。

《星云大师点智慧11》

6.《星云大师点智慧11》 《点智慧·漫画5》

“点智慧”是《新明日报》最受欢迎的专栏。

最新出版的《星云大师点智慧11》精选专栏文章，分“对事篇”“激励篇”“人我篇”和“自省篇”四辑，选录84篇文章。星云大师充满智慧与正能量的文字，希望能让读者在应对人生挫折时受到启发。

《点智慧·漫画5》则由梁铭恩编绘。他以四格漫画的形式表现星云大师的人生智慧。

“点智慧”的第一本漫画于2017年推出，马上打入本地书局中文书籍畅销排行榜。这次来到第五辑，收录88幅作品，主题围绕在如何帮助小市民更好地缓解日常生活中的各种烦恼。

以上新书，6月起可在义安城纪伊国屋书店、草根书室、百胜楼的大众书局、友联书局及友谊书斋购得。

此外，5月19日至6月20日，读者也可以上华文媒体集团电子服务平台ZShop集品店（网址：zshop.zaobao.sg），以八折优惠价预先订购。