衣若芬新书《倍万自爱：学着苏东坡爱自己·享受快意人生》

继2019年出版《书艺东坡》，2020年《陪你去看苏东坡》之后，多年来致力于苏轼研究的学者衣若芬又出版《倍万自爱：学着苏东坡爱自己·享受快意人生》（有鹿文化出版）。

本书分成自我存在、自我安顿、自我管理、乐活自我四个区块。“自我存在”从苏东坡的前世传说和梦境异事认识东坡的生命本质；“自我安顿”为苏东坡对人情世态的体悟；“自我管理”用心理学、管理学、认知科学等角度，分析东坡的欲念和逆商；“乐活自我”看东坡如何营造生活乐趣。

衣若芬在本书自序说：“我研究苏东坡，开设苏东坡文学和艺术的课，经常发现他的观点和行为契合现当代。我想，其中有两种可能：一是他的超前和普世；一是我们受他的影响，潜移默化，日用而不自知。直到千年以后，我们还说：‘要储蓄，以备不时之须’。遇到棘手的案子，得查个‘水落石出’。‘不时之须’‘水落石出’，都是出自东坡的《后赤壁赋》。比如谈到竞争，我们勉励彼此‘胜固欣然，败亦可喜’，这是出于东坡的《观棋》诗。东坡不仅为现代汉语创造了两百多个成语，关联更深的，是词汇和语句内在的逻辑和价值观。”

衣若芬对于本书的定位是这样的：“是以东坡为实例，陪伴读者自我认知和成长，不熬鸡汤，更不说教。我选择比较特殊和有意思的东坡故事和作品，和读者分享‘东坡是这样做、这样想’。还是孔子说得好：‘见贤思齐焉，见不贤而内自省也。’读者自可判断是否要模仿复制东坡的言行。我也不强做解人，把自由自在的东坡说成高高在上的‘大师’，我的陈述，只是表达‘我是这样理解东坡’，读者当然也自可赞许或反对。”