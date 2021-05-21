文学：大疫年的精神疫苗 ——《文字现象2020》序　下篇

很多人在期待一个狂喜时刻：疫情完全消除，国家城市解封，人人脱下口罩……也许更应期待的狂喜时刻是大科学家、大思想家、大文学家的出现 。

（文接上期）

黄凯德的《雪花飘飘》，沿着患病母亲返老还童般的记忆起伏跌宕，一节节都是生活的饱满剧情。“那个老家伙死得好啊”，正当“我”以为妈妈已完成了记忆的全部逆流，深夜却被她摇醒说要吃巧克力。“原来妈妈刚与父亲一起游车河约会，父亲送给了她一盒瑞士进口的巧克力，牌子的名字念不出来，可是咬了一口后，形状像是一座一座雪花飘飘的山。”

徐伏钢的《重返马布岛》，书写范围拓展到东马沙巴。仙本那岸外有约两万名来自菲南岛屿的巴夭人，是真正的海上游牧民族。作者曾在马布岛偶遇嫁给巴夭男子的日本知识女性顺子，落差悬殊的婚姻，让他八年后重返，在对顺子一家的近距离追访中思索城市和荒岛、婚姻爱情与幸福的观念，也带出东南亚这群无国籍难民的生存处境。特写手法呈现的故事人物，颇为引人。

4. 寻求独造：文体与技艺

最好的作家是文体家。文学史上，臻于完美的作品，堪为大师的作家都不罕见，真正的“文体家”却凤毛麟角。能为现代华文文学贡献独一无二的文体殊为不易，有文体意识，努力磨炼书写技艺，攀登文字高峰的有志作家，并不鲜见。

虽然独造的文体并非操练技艺就可达致，文学写作既为一门艺术，技艺的重要毋庸置疑。回望近年《文艺城》作者群，以创造有个人风格、具辨识度作品为目标者大有人在，或自我精进各擅胜场，或标新立异大胆实验。这里无法一一尽录——编辑所需，有些佳构已选入其他各辑。本辑只选入17篇。

游以飘的《壁虎》让人想起中国女诗人翟永明的《壁虎与我》：“你的沉默如此可怕”。但他的“壁虎”并不使人恐惧，“一双大眼睛的你／准会捕捉好时机”，它甚至是比人类高明的物种，更善于见机而作，“长长的尾巴打拍子／敲击在历史书／该断不断的节骨眼”，这位虚拟读者俨然成为导师，让诗人谦卑地想到“尝试学会”辨识“暗黑与蚊虫”的技艺，那些失落的知识也许可从“如青苔”“如月光”的爪迹重新获得，壁虎的闯入，正是为了“敲醒／我们的孤独”。于是这首诗演绎了“一切众生皆善知识”的佛理。全诗采寓言式表现，谐趣风格，合理夸张，巧妙隐喻。

梁钺和李茀民的诗作愈发练达而有兴味。梁钺的《人行道长短句》，从日常生活场景提炼和锻造诗意，手到擒来：“一个穿戴着夏天／呼吸着春天的洋妇人／不经意一站／就把整条索然寡味的人行道／站得／妙趣横生”。李茀民的《垂暮之歌》，仅三节，每节五行，每句最多六个字，就为生活和文学中都屡见不鲜的“落日”之景，营造出令人难忘的意象：“酡红的云／轻轻／用面巾／擦拭夕阳／最美的遗容”。

翁弦尉有一双捕捉和凝视后现代都市诗意的眼睛，《自动开关的瀑布》由人们熟视无睹的人造景观引申的诘问，隐含在叙述的一叠叠水流里。“没有山涧的溪流依然高唱／没有源头之泉的／湖水欢喜中断／瀑布每天都再生自己／循环射出永不言倦的水花”，但人的记忆，能随再生水回溯吗？

孤星子年轻活跃，《无题》倒像一个疲惫夜归人用眼睛拍摄的影片，调子沉郁：彻夜雪亮的灯光，让星星不复可见；被砍掉的相思树，水泥盖住了树根；排排房子里，家家户户倦容难掩。现代人看似生气勃勃的城市生活，充满孤寂焦躁和不安全感。有近景有远景有特写，电影蒙太奇手法自如入诗。

吴耀宗的《你们来动物园玩》是一篇宣言吧，气氛绝望姿态决断——了解背景经历或能贴近诗人的内心风暴，纯读诗，也能感受这场隐喻性书写的强烈反讽意味，现代派诗艺纯熟：“如果文明是要我们卑躬屈膝／那很简单，跪倒躺下就是了／虽然邻近的白老虎白犀牛纹风不动”“如果文明硬是要我们生气勃勃／那也不难，等发情的时候就是了／随便你们高举手机／随便你们花枝乱颤叫嚣”。

李有成的《挽诗二十行——送别杨牧》不是凄恻的挽歌，展现的只是“深夜独坐读诗”的普通场景，然而诗人追思另一位诗人的最真切方式乃是缅怀其文字，“读其书，想见其为人”，因为诗里的第二自我才是诗人托命所在。“诗，如何／可能演出卑微的抗议”，这个“我们曾经寻思”的问题现在再度提出来，仿佛故人依旧在场，对话仍将继续。悲凉心境通过“茶凉后，时间也跟着凉了”暗示出来，句平而意奇。“时间也跟着凉了”是个转喻，由“茶凉”派生出来，也是从具象到抽象的过渡。杨牧逝世于3月，“春雨淅沥”“南港多雨”“春夜有雨”的复沓，亦营造出一种氛围。

陈志锐一直在寻找能打动自己的诗作，读英培安的《石头》，每一首都让他忍不住在书页旁撰诗回应。《凿石穿缝之光——读英培安诗集〈石头〉》就是写在书页上的诗句集成？修辞和情感一样强烈，28个叠句“记住了”，像光的瀑布一泻而下，最后一句：“记住了／越来越沉默的／忘记”，出其不意，迎头一击。

诺奖得主汉德克小说《缓慢的归乡》里，男主人公背诵一句诗：“美的行程短暂／如雪光中一梦”。读伊蝉的诗，就有如此感觉。“一只凤凰飞进城堡／回不了故乡，偶尔／会想起身上曾有那么一些仙气”，《最初以后》诗境微妙，语言节制，用词考究，都不着痕迹。

寒夜里莫邪听陈彼得唱《青玉案·元夕》，不自禁写下《等一双不忘的眼睛回首》。这首遥寄辛弃疾的“情诗”唯美动人，似曾相识又面目一新，是因古典功底深厚的诗人，以现代诗句式，挪借和重构古老的IP，把辛词里那个浓缩的元夕情境，流传千年的经典场景，置换为当代人渴望的人物关系。“你是当年／的唇上箫咽／抑或今日／的吉他怀抱？／而我仍是／罗裙水袖纤纤模样／在不变不灭的灯影中／站立”——灯火阑珊处那人，转化成一位永恒的守望者。全诗古典意境浪漫情调，可读出多重意蕴，最后那句“等一双不忘的眼睛回首”，惊心动魄，余意不尽。

台湾诗人杨泽评周天派的诗：写景的句子生动明亮，意象简单思考精要。《雨天即景》极简而有诗感，借“雨”来持续忆往情绪。“雨重要的是／它是湿的”，“湿”字极妙，带来转折，最后四句兴味即出。

杜南发的《此心何安——笑看张荔英画展有感》，以诗作对一场争议表态。标题的“此心何安”，回应国家美术馆张荔英画展命名“此心安处”，是“关键词”。先驱华人画家的大展不见华文，悲哀及叩问，扣住一个“心”字，在诗中反复变奏回旋。

优美文字是淬炼出来，但林其米散文的独特语调首先来自深沉的激情。《爱是一个所在，我们从那里来——关于加泰罗尼亚诗人胡安·马葛立》：“他的诗里没有诗意，诗意并不足以成为一首好诗，只有切肤之痛，但他把它转化为抚慰人心的强度。什么叫做切肤之痛，他懂，前后失去两名爱女的他有足够的故事。”灵魂拥抱灵魂，林其米懂马葛立的痛与爱，懂他说的一切。这些文字，何尝不是他对诗与文学的刻骨自白？

冷冽风格的陈晞哲是“地志文学”的研究者也是自觉实践者。《地景、想象与技艺——我的台北记忆速写》，以台北的“后殖民地景”为对象，咏史抒情。重庆南路书店街、北门、温州街、中华商场台北车站……“走过的地景虽然随着时代转身而丕变，但流传下来的典故就是千丝万缕的线索，留待我们依凭文学技艺去慢慢缝接、串起……”这番“漫游”的意趣还在于，加入台湾故事言说者行列的她，心里始终有一个狮城在对照。

罗曼·罗兰说，要么旅行要么读书，身体和灵魂必须有一个在路上。殷宋玮的《记忆。在路上》，旅行计划被疫情阻断，“在路上，竟然如此困难，只好诉诸记忆。”一段短暂巴塞罗那之旅，因记忆而摇曳多姿。有人曾说殷宋玮文风独特，“木心加热带雨林”，此篇读来，细腻灵性之外，情绪随文字流转，蕴藉通透。

散文化的诗歌之外，蔡深江也擅长诗歌化的散文，斑斓交错，每一句都是诗。岁月淘洗，他的散文未添瑰丽华美，而是显现出清灵隽永的质地。集束式的《刚刚好的疑惑——文字黑店2020》像一场语言、意象和思绪的纷纷落雨，如他说：“……非比寻常的翩跹涟漪，把思潮飘荡到仙境。懂了，顺带得鱼忘筌而已。”

周德成汉字与图形、符号交杂的《两条鱼的对话》。

周德成汉字与图形、符号交杂的《两条鱼的对话》，不知是否从当代艺术家徐冰的“地书”系列获得灵感。但徐冰完全用图标符号“写小说”的尝试来自一个大企图：在各文化之间找出共通图像，建立一种图形文字，让人们在资讯量激增的时代跨越文化与知识水平的藩篱，周德成的“怪诗”似乎“游戏”成分更浓。然而吐着符号的“物质鱼”“激动鱼”带有鲜明互联网胎记，尝新的勇敢值得记录在案。

5. 观照的必要：评论与文论

全景式地看2020年《文艺城》，一片风景意外闯入视野：相比过去几年，评论和文论，不论在数量还是质地方面，都有让人欣喜的茁长，也成为去年《文艺城》的特色之一。这里选入四篇。

二战前后新加坡有不少出色诗人，旧体诗方面较被关注的是邱菽园、潘受及郁达夫。研究本地旧体诗的学者林立，对渐湮没于学界和公众目光的胡浪漫生平作品，进行钩沉研究。《胡浪漫其人其诗再发现》叙述作者从“初识”到重获线索，进而深入探究胡浪漫鲜为人知的事迹，解析他人生各阶段与诗作的交织。特别是诗人在新加坡沦陷后被迫充任《昭南日报》社长时期留下的诗句，有杜甫的“诗史”笔法；与文化界友朋的唱酬，亦是本地人文历史研究的珍贵文本。

对本地当代作家和作品的评论重要性不言而喻，流苏和林高的两篇，关注的正是文坛两位标志性人物。

作家英培安抗癌多年后于今年1月病逝，流苏的《觉知生命的寻常即无常——英培安诗集〈石头〉和小说〈黄昏的颜色〉对读记》写于去年7月，已有缅怀气息。“一边读着石头诗集”“一边翻看黄昏小说”，发现“原来，小说和诗集是要一起对读的，像文本互涉”，“英培安把自己写的诗穿插在小说情节里，还是小说主人翁的境遇与情感，是英培安诗作的隐喻？”偏于情感体验的评论，深情婉转，寻常与无常对照，生命与生命对照，在荒谬中寻找生存意义。

文体独特的黄凯德2019年出版的《豹变》，每则故事都仿佛新加坡的国族寓言。懦弱男性的阳具——命根焦虑，是意涵深邃的集体隐喻，让人想起郭宝崑另一种现代主义的“阉割”意象。林高以《民间视角的潜美学——读〈豹变〉》一文，从整体阅读和作品具象分析双向入手，相当准确地把握和揭示《豹变》的叙事策略，特殊“腔调”，颇具启发性。

庄永康探讨诺奖诗人格丽克的两篇评论，是2020《文艺城》的美好收获。从这里选择的第一篇《如果花儿会写诗——诺奖女诗人格丽克欣赏》，已可看到作者的开阔视野、知识背景和思路如何点亮文章。简要精到解读格丽克多首诗作，从常用主题、不同风格、女性笔触和“中性”角度、“咏花诗”的灵感、独特音律效果、东方意味等多重面向，领略诗人之声的质朴美感，深远意涵。“对话”形式的设计，也让整篇评论别开生面，活泼易读。

等你将故事改写

2021年的帷幕是在人类强作镇定的态势中掀开的，进步科技给人结束疫情的希望，但当新加坡人盼望国门重开，一切复原之际，严酷事实是世界仍处于大流行的危急期。

林俊杰在歌里唱：“总会好的，总会好的，别轻易妥协，梦想依旧鲜艳，等你将故事改写。”

是的，社会需要正能量。我们也都希望文学可以“抗疫”。但作家的思维似乎不应止步于此。

有识之士意识到，地球人正在重新寻找，宇宙航行就是又一个大航海时代。人们在重新定义生命。病毒的出现，就让人类看到了一个微生命体怎么扰动整个生命体的秩序。台湾学者、文学纪录片系列《他们在岛屿写作》总监制陈传兴更具体地指出，冠病病毒这个结构完美的微生物体，是一个新的译码者，能把人原来体系里的编码全部改造，说出我们不知道的一套语言。不仅是个人的密码，也是全球生命共同体的密码。改变的不只是人类的秩序，还包括整个自然秩序。病毒带来灾难，也同时带来开向未来的新钥匙。这套译码系统——新的钥匙有待提炼。他因此认为，一幕精彩庞大的戏剧正在展开，未来几年会诞生文学巨作，新的科学发现，或者思想上的创新。

很多人在期待一个狂喜时刻：疫情完全消除，国家城市解封，人人脱下口罩……也许更应期待的狂喜时刻是大科学家、大思想家、大文学家的出现 。就像17世纪的瘟疫年代诞生了莎士比亚，诞生了牛顿。

我们同样有理由期待新华文学的传奇。“等你将故事改写”。

（下，续完）