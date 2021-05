政府16日起实施高警戒解封第二阶段措施,新加坡国际艺术节(SIFA)发文告说:部分现场节目或一些节目的部分场次将会取消。

继上星期日(16日)下午5时的音乐会“Be Comforted Now: Bach Cantatas”,艺术节总监克里帕拉尼参演的戏剧作品“The Commission”下午2时和5时的场次,以及昨天(21日)晚上7时30分的室内乐单元“Before Life and After”取消后,接下来将有更多节目取消,包括:明天(23日)下午3时及傍晚6时的室内乐单元“Echoes of Fire and Water”,以及下午5时的室内乐单元“Nature of Daylight”;本星期五至日(21至23日)社会互动体验节目“A Thousand Ways Part III: An Assembly”;下星期五、六(28、29日)音乐舞蹈演出《我们的韵律》(The Rhythm of Us)的全部场次。