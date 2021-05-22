北京人艺老中青三代演员 再演《骆驼祥子》 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 老舍戏剧名作《骆驼祥子》已是不朽的话剧经典。（互联网） 字体大小: 小 中 大 浓厚的京腔京韵，地道的风土人情，深切的人文关怀，中国名团北京人艺京味儿大戏《骆驼祥子》再登首都剧场舞台，将观众带回近百年前的北京，看看当时的社会生活与人的命运，感受艰难岁月里普通人身上可贵的精神与情感。1957年，老舍名作《骆驼祥子》首演于北京人艺的舞台，至此成为不朽的话剧经典。人艺此轮上演的是2007年的新排版，在保留原班阵容的基础上，也有了新人加盟。该剧由顾威、韩清导演，于震等北京人艺老中青三代演员主演，在不断的打磨与传承当中，将这部戏常演常新的魅力带给新老观众。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 北京人艺 话剧 老舍 骆驼祥子 林奕华新作 借杨德昌遗作反映疫境现实 国家博物馆馆长曾美君 搭建历史与当代生活的桥梁