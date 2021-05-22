北京人艺老中青三代演员 再演《骆驼祥子》

浓厚的京腔京韵，地道的风土人情，深切的人文关怀，中国名团北京人艺京味儿大戏《骆驼祥子》再登首都剧场舞台，将观众带回近百年前的北京，看看当时的社会生活与人的命运，感受艰难岁月里普通人身上可贵的精神与情感。

1957年，老舍名作《骆驼祥子》首演于北京人艺的舞台，至此成为不朽的话剧经典。人艺此轮上演的是2007年的新排版，在保留原班阵容的基础上，也有了新人加盟。该剧由顾威、韩清导演，于震等北京人艺老中青三代演员主演，在不断的打磨与传承当中，将这部戏常演常新的魅力带给新老观众。