疫中上线，缀拾南洋大师的书画光芒

两年前，本地诗人、学者陈志锐博士出于兴趣，陆续拍摄在陈文希故居、华中美术馆办的展览等。与他合作的摄影师方壮国申请到国家艺术理事会数码展演津贴后，他们以“十分南洋”团队合摄“南洋大师”线上系列，呈现南洋第一代已故先驱书画家钟四宾（泗滨）、陈文希、刘抗、陈宗瑞、潘受和崔大地的录像。

南洋理工大学国立教育学院副主任陈志锐接受《联合早报》访问时说：“南洋大师系列从书画家后代、学生、策展人、画廊等角度来拍摄，发掘记录他们鲜为人知的一面与日常生活小故事，让我们更亲近他们。疫情期间，我们居家还能上线观赏前辈的视频，重新认识这些顶尖艺术家的创作与时代，挣扎与精彩，学习他们为人处世之道。这些书画家耐得住寂寞，对我们是种启发。”

负责资料收集，并担任视频主持人的陈志锐认为，20世纪中叶以前，南洋第一代先驱书画家以大无畏的精神，东西结合的技巧与灵思，写画南洋一代的独特民生与风土。这片赤道星洲上的文化符码在他们的笔下成为点，连成线，铺成面，在热带阳光下闪烁着在地的美学。

难得拍到刘抗的居所

在刘抗视频中，团队很难得地拍到刘抗住在儿子刘太格的故居，陈志锐说，该故居已卖，以后再也没有艺术家居住的环境与气场可以想象。故居铁门窗花形似“刘抗”字体，出自刘抗的设计。

新加坡知名建筑师刘太格在视频中，谈到刘抗为人为父与作画习惯，以“潇洒”形容之，他一辈子只挨过父亲一次训话。刘太格认为，刘抗的艺术代表南洋华人画家的身份而非中国人，呈现在地题材；画作也反映南洋风貌、色调与光线的特色，并具备中国画的基因，带有水墨画的线条。

刘太格的太太葛月赞（Gretchen Liu）研究刘抗的摄影作品，认为家翁思想开放，对任何事物都感兴趣，心态非常年轻。

陈志锐（左）采访书画家陈宗瑞大儿子陈威利（中），他们手持的画作是后者4岁睡觉时，父亲为其画的肖像。右为摄影师方壮国。（受访者提供）

在拍摄过程中，令陈志锐很难忘的是，看到画家后人珍藏的，甚至未展出的画作，并分享他们与画作的独有亲密关系。

陈宗瑞大儿子陈威利家里挂满其父画作，睹画思人。86岁的陈威利透露，父亲上午教书，晚上到大世界开设古董工艺品店“求古斋”，有个日本军官几次来看陈宗瑞画椰树，送来一包大米的轶事。陈宗瑞生前所用的毛笔、墨砚、笔洗、徕卡相机等都留在儿子陈其新的家里。陈宗瑞女儿陈其华和女婿曾渊澄编辑《陈宗瑞文集》，带出这位文人画家也善于诗词创作。

陈志锐拍陈文希的视频，访问策展人刘思伟；拍潘受时，拉队到南洋大学牌坊，注重潘受任南洋大学秘书长，创办南大与关于南大的诗歌书写；拍崔大地时，访问学生、书法家杨昌泰等，谈老师从《曹全碑》入门的教学与笔墨的传承；拍钟四宾时，访问画廊总监何劭斌谈其多元性创作。

南洋大师系列视频今天（27日）晚上8时首映，每天同个时间介绍一位书画家，分别是陈宗瑞、钟四宾、潘受、崔大地、刘抗和陈文希。读者可上面簿：www.facebook.com/VeryNanyang，或在YouTube输入“十分南洋”观赏。