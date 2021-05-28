“身体”贯穿 英培安各体裁 ——张松建谈英培安与新华文学

南大中文系副教授张松建研究英培安的作品十年。

他说：“我认为，英培安的文学包含很多面向，可以展开和讨论。例如他对‘身体’有绝大兴趣，贯穿于他的小说、戏剧、杂文、诗和评论当中。这个问题不限于性／别问题，而且与自我认同、道德哲学、政治哲学有关系，我认为它是‘国族叙事’和‘后殖民寓言’。”

南洋理工大学中文系副教授张松建最早是研究中国文学，从2011年开始，转向东南亚华文文学，主要以新马、印度尼西亚为主。

张松建说：“这个转向有几个原因。一是学术兴趣的调整，我在新加坡国立大学读书期间，认识一些本地作家和学者，接触新马华文文学，阅读一些学术著作，发表过几篇文章，但是没有深入研究。后来决心充分利用本地图书馆的丰富资料，在新马文学方面做进一步研究，研究对象是林方、南子、希尼尔、王润华、梁文福，鲁迅对新马作家的跨国影响，在学术界产生一些积极的反应。二是工作环境的改变。从2013年开始，我任教于南洋理工大学中文系，教学和科研方面都加大新马文学的比例，出版的学术论著，参加的国内外学术会议，指导过的本科生、硕士生和博士生的论文，都与这个领域有关。”

新华文学是西方理论试验场

对张松建来说，东南亚华文文学是个充满魅力的研究领域。他说：“第一，东南亚国家有地缘政治上的重要性，有多元的种族文化，有相似的历史记忆，有共同的处境和命运，新马文学研究是东南亚研究的组成部分。我在新加坡有十六七年的生活经验，对新加坡文化有近距离的观察，这就打开一个窗口，有助于理解东南亚。第二，个人原先研究中国文学和比较文学，现在转向新华文学，可以从跨国、跨文化的比较视野出发，深入理解‘华语文学共同体’和一般意义上的文学文化，也有助于向本地和国际的读者，推广介绍优秀的新华文学。第三，新华文学是西方理论的试验场，例如跨国主义、离散研究、后殖民研究、移民社会学等，我们综合使用这些理论论述，打开文本空间，产生批评性的新观点，同时检验西方理论的适用性。”

关于张松建的研究方式，王润华在张松建的《新马文学六论》序言说，张松建“不只是提供读后感之类的所谓文学批评，而是有一套完整的理论概念与分析架构；他不是凭着一套意识形态教条去评论，只准许只认识一种文学的存在。”

张松建说：“文学批评有多种类型，我的文学评论属于学院派的研究方式。这种文学评论须要挑选优秀的作品，在文本细读的基础上，使用文学理论和文化理论的概念和方法，结合历史化的处理，多层次多角度地进入文学世界，一方面是想挖掘优秀作品的审美素质，另一方面是尝试对相关理论展开思考和辩难。文学的世界多姿多彩，作家们也是各显其能，研究者最好能有广阔的学术视野，健全的知识结构，开放的文学趣味，如果他凭借一套意识形态教条来做研究，只懂得欣赏一种文学风格，画地为牢，独沽一味，这显然是不行的。”

多面向研究英培安

张松建从2011年开始，写过三四个长篇论文，做过一次公开讲座，还有一次对谈，都与英培安有关。最早的一篇是《国民性、个人主义与社会性别：新马华文作家对鲁迅作品的重写》，讨论英培安的长篇小说《一个像我这样的男人》。后来，他又写《抒情的寓言：英培安、希尼尔现代诗的认同书写》，研讨英培安如何表现“本真的伦理学”。

张松建说：“最近，我发表《论英培安的身体书写》，运用生命政治和性别研究的理论，将其全部作品当作是一个开放的系统，视之为他的心灵史的折射，做跨文类的分析。英培安是新加坡最有成就的作家之一，允为东南亚华语文学之重镇。他创办过多个文艺刊物，经营草根书室，有力地推动本地的文化事业。他擅长多种文类，在新诗、小说、杂文、评论、剧本的写作上，均有上佳之表现，尤其以小说创作的成就为最高。他为文艺事业奋斗50余年，成就卓著。他贡献很多灵感和想象力，凡此种种，令人肃然起敬。”

有关英培安的研究论文，有许多着重于他的小说的叙事技艺，或是他早期杂文作品中的批判精神，张松建又较集中于哪一方面？

他说：“英培安出版26本左右的著作，思想和艺术丰富而复杂，不仅有本土性而且跨区域，不仅关注日常生活而且有历史意识。他是新华现代诗的先驱，有四本诗集《手术台上》《无根的弦》《日常生活》《石头》。他写过约10本杂文，向鲁迅致敬，嬉笑怒骂，庄谐并出，闪烁着智慧的光芒。他出版六本长篇小说，还有两三本短篇小说集。关于英培安的研究，大多讨论他的小说叙事学的成就。的确，他是新马文坛最早从事现代主义实验的作家之一，他学习过很多世界文学作家，转益多师，博采众长。学者们对他的杂文写作、后设叙事、复调小说、意识流技巧的研究，取得显著成就。

“我认为，他的文学包含很多面向，可以展开和讨论。例如他对‘身体’有绝大兴趣，贯穿于他的小说、戏剧、杂文、诗和评论当中。这个问题不限于性／别问题，而且与自我认同、道德哲学、政治哲学有关系，我认为它是‘国族叙事’和‘后殖民寓言’。此外，他的‘华校生’故事，他与‘世界文学’的关系，他与自由主义的关联，他的跨文化书写，他的抒情诗写作，都是饶有意义的课题，值得深入研讨。”

张松建也是美国哈佛大学、荷兰莱顿大学、台湾汉学研究中心、台湾大学访问学者，作品包括《华语文学十五家》《新马文学六论》《抒情主义与中国现代诗学》等六部专书。

早报文学节2021

文学沙龙——再见英培安

讲题：自由的灵魂：英培安与新华文学

主讲：张松建

日期：6月2日（星期三）

时间：晚上7时至8时30分

主持：张曦娜