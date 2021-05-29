5月29日作家会客室：马凯硕

发布 / 2021年5月29日 6:30 PM

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新加坡前资深外交官马凯硕（Kishore Mahbubani）说，美国对中国有三大误解，目前在地缘政治中应对中国也没有一套策略。

马凯硕在他去年出版的英文著作《中国赢了吗？》（“Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy”）
中预测，中美在地缘政治上的竞争将延续10至20年。他认为，美国目前在地缘政治中应对中国没有一套策略，应该遵循孙子“知己知彼，百战百胜”的忠告，但华盛顿现在连自己或中国的强项与弱项都不知道。

马凯硕将在今天（29日）登场的新加坡书展上，分享他书中更多内容。

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