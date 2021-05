5月29日作家会客室：马凯硕

Join Kishore Mahbubani, Singaporean academic and former diplomat as he shares more on his latest book, “Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy”, published in 2020. The book serves as a crucial guide to understanding the modern U.S.-China relationship in recent times.*The event will be conducted in English on Zoom webinar, with English-Chinese interpretation provided. 现任新加坡国立大学亚洲研究学院学者的马凯硕说,美国对中国有三大误解:认为中国人民被中国共产党压迫得很痛苦、中国威胁并想取代美国的全球领导地位、以及当美中竞争时,全球大多数国家都会积极支持美国。马凯硕在他去年出版的英文著作《中国赢了吗?》中预测,中美在地缘政治上的竞争将延续10至20年。他认为,美国目前在地缘政治中应对中国没有一套策略,应该遵循孙子“知己知彼,百战百胜”的忠告,但华盛顿现在连自己或中国的强项与弱项都不知道。马凯硕在本周六登场的新加坡书展上,将分享他书中更多内容讲座将透过Zoom Webinar以英文进行,并提供英中同声传译. https://sph-sg.zoom.us/j/98164550362