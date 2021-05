相隔五年,文化奖得主、画家洪亚弟(78岁)再办个展“洪亚弟·新起点”(Changing Perspectives, The New Thinking of Ang Ah Tee),展出近期30幅亚克力画作,明显地展示画家新的发展——无论用色、构图或技巧,无不追求简约之美。

毕业自南洋美专(今南洋艺术学院)的洪亚弟受老师钟四宾(泗滨)启发很大,一直在探索创作的最新表达方式,画风经过不同阶段的发展,现已进入简约的境界,也是他现下简单与宁静生活的写照。