5月30日谁来开门——厨师胡敬恒

【谁来开门？—— 厨师胡敬恒的私密空间】 冠病疫情对饮食业造成巨大的打击，让帅气厨师兼制作人胡敬恒（Justin Foo）一起畅谈他的转型之路。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 - @早报娱乐 - @UFM100.3 - @96.3好FM - @UWeekly Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, May 29, 2021

人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。

新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。

连续九天的对谈，将由UFM100.3 DJ刘伟龙主持，除了请名人畅谈“宅”时光，也会带公众一探他们的居家工作空间，并且推荐分享一本好书。

在今天（5月30日）节目中，我们邀请到了帅气的胡敬恒来做客。胡敬恒除了是位厨师，还曾上过烹饪节目担任主持人。此外，年仅轻轻的他目前也是名制片人。今天就跟着我们一起看看敬恒的书房 / 工作室吧。