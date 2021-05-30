【作家会客室】《登高望远：吴作栋传第二辑》Standing Tall: The Goh Chok Tong Years 导读会 【作家会客室】《登高望远：吴作栋传第二辑》Standing Tall: The Goh Chok Tong Years 导读会 吴作栋传续集《登高望远》出炉，传记透过对人物的深入采访、人民行动党的档案资料，以及吴作栋的私藏笔记，让读者一窥新加坡政治。 * 座谈将以中文进行 * [平装版]《登高望远：吴作栋传》（第二辑）这里买： ZShop集品店：http://bit.ly/gdwy2_pz 友谊书斋：http://bit.ly/Yuyi_GohChokTong2 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, May 30, 2021

吴作栋传续集《登高望远》，由记者出身的作家白胜晖执笔，他也是《高难任务：吴作栋传（第一辑）》的作者。这部授权传记透过作者与编采团队对人物主角的深入采访，人民行动党的档案资料，以及吴作栋私藏笔记，让读者得以从罕见深刻的视角一窥新加坡政治。从吴作栋主政时代对照当下，有哪些值得借鉴？