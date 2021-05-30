《登高望远：吴作栋传第二辑》Standing Tall: The Goh Chok Tong Years 导读会

发布 / 2021年5月30日 6:30 PM

字体大小:

吴作栋传续集《登高望远》，由记者出身的作家白胜晖执笔，他也是《高难任务：吴作栋传（第一辑）》的作者。这部授权传记透过作者与编采团队对人物主角的深入采访，人民行动党的档案资料，以及吴作栋私藏笔记，让读者得以从罕见深刻的视角一窥新加坡政治。从吴作栋主政时代对照当下，有哪些值得借鉴？

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容