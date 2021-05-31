5月31日谁来开门——艺人赵彩聆

【谁来开门？—— 赵彩菱的私密空间】 阻断措施期间工作几乎归零的本地艺人赵彩聆，在宅家期间大展艺术天份，把家中当成她的画板，快点随我们去看看！ * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 - @早报娱乐 - @UFM100.3 - @96.3好FM - @UWeekly Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, May 30, 2021

人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。

新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。

连续九天的对谈，将由UFM100.3 DJ刘伟龙主持，除了请名人畅谈“宅”时光，也会带公众一探他们的居家工作空间，并且推荐分享一本好书。

在今天（5月31日）的节目中，艺人赵彩菱将与观众朋友分享如何发挥创作细胞，在疫情期间养精蓄锐。