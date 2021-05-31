文学沙龙：瞧，星光下舞着浪漫曲的一个旅人

本地作家英培安于今年1月病逝，“早报文学节2021”特别举行三场讲座，从不同角度探讨英培安的作品，其中两场为“文学沙龙——再见英培安”。

第一场文学沙龙今天（5月31日）晚上7时举行，主讲人是负责为英培安散文集《瞧这个人》校稿的本地作家流苏，主题是“瞧，星光下舞着浪漫曲的一个旅人”。

流苏将与城市书房创办人陈婉菁畅谈她协助校稿过程中的发现与感思。

《瞧这个人》收录了英培安从1973年到2020年间创作及发表的十一篇散文和一篇演讲稿，是英培安的遗作，也是第一部散文集，由城市书房出版。

“早报文学节2021”今年与新加坡书展联合举行，从5月29日至6月6日，共推出九场活动。因疫情挥之不去，防疫措施再次收紧，改以线上形式进行。