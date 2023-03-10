新声诗社前社长詹尊权逝世 享年82岁

新声诗社前社长詹尊权于2023年3月8日逝世，享年82岁。

詹尊权字鼎飞，1941年生，祖籍中国海南文昌，台湾师范大学文学士，毕业后回返新加坡从事教育工作，之后进入南洋大学攻读文学硕士，专注研究中国诗词古典文学。著有《鼎飞杂稿神州行》《大洋行》《北京行》《苏杭行》《论文集》《散文囿》《韵律薮》《联对录》《新诗苑》等。

新声诗社成员陈垂良受访时说，詹尊权生前活跃于新声诗社，也在同德书报社教授古文，擅长诗文理论、旧体诗。

陈垂良说：“詹尊权为人热心，为社团积极服务，打开我们诗社跟外面的联络。新声诗社成立已久，成员大多上了年纪，詹尊权担任社长期间积极推广，尤其是2018年60周年纪念的策划，对诗社来说是很重要的。”

据陈垂良向詹尊权家人了解，他是因心脏病去世。

詹尊权2019年卸下诗社社长职务，升任永久名誉社长。

另，根据同德书报社《人物志》，詹尊权1989年起活跃于同德书报社担任各组职务，开班讲授《诗经》《易经》《左传》《楚辞》《老子》《庄子》等经典。他曾获中国国际诗画书院名誉院士、世界华文诗词学会名誉诗学院士等荣誉名衔，也曾获台北华侨救国联合总会颁发的华文著作奖、台北中国语文学会颁发的中国语文奖等。