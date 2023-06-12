艺术家张永生 “违规”创作半世纪

成为画家是他一生追求的方向，艺术创作是他发声的管道。他不跟潮流，创造自己的创作媒介——纸染雕。他不重复自己，随时转换创作媒介。我国艺术家、文化奖得主张永生个展“50年的反常态”正在吉门营房的画廊举行。他受访畅谈求艺之路，以及如何发明自己的艺术媒介。

吉门营房的画廊正在举办“张永生个展：50年的反常态”，展出这位1986年度文化奖得主自1980年代至今不同阶段、多元媒介的创作，包括抽象表现主义油画，独创的“染纸雕”技法。

我国艺术家张永生（85岁）接受《联合早报》专访时，形容这是“小型的回顾展”，而他计划明年举行更为大型的回顾展，正在积极筹备新作。他说，多年来他很少卖画，一年卖出几张供生活所需，有意识地守住自己半世纪以来的代表作，至今累积300多件，可以在回顾展派上用场。他说：“任何艺术家都会以创作在国家级美术馆里展示为目标。”

读中学时即办个展张永生自幼立定志向，1959年读巴西班让中学时，就在校内的美术室举办了个展，展出油画、素描、水彩画等105件创作。他犹记得，美展的入场券为每人1元。他去上新加坡艺术协会与英国文化协会联办的美术入门课，上了两年，打下基础，美术老师来自英国，来新教书充当“国民服役”。